НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Звездният финал на „Малка Мис и Малък Мистър България 2025“

          0
          65
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          - Реклама -

          На 4 октомври от 20:00 ч., зрителите на телевизия Евроком ще станат свидетели на най-очакваната част от конкурса – финалната трета вечер на „Малка Мис и Малък Мистър България 2025“.
          В ефира на предаването „Вечните песни на България“ с водещ Владислав Славов ще бъдат обявени големите победители.

          След вечери, изпълнени с красота, чар и талант, настъпва моментът, в който ще научим кои деца заслужиха титлите „Малка Мис България“ и „Малък Мистър България 2025“. Те ще имат и отговорната задача да представят страната ни на престижни международни конкурси, като отнесат красотата и таланта на българските деца далеч извън пределите на страната.

          Финалът на конкурса не е просто състезание – това е празник на усмивките, мечтите и детската чистота. Малките участници показаха не само бляскаво присъствие, но и неподправен талант, който вдъхновява и доказва, че България има бъдеще.

          „Всеки един от тези малки участници вече е победител. Те показаха смелост, чар и неподправена искреност. За мен те са пример как красотата може да върви ръка за ръка с доброта и талант,“ споделя водещият Владислав Славов.

          Не пропускайте звездния финал – 4 октомври, 20:00 ч., по Евроком!

          - Реклама -

          На 4 октомври от 20:00 ч., зрителите на телевизия Евроком ще станат свидетели на най-очакваната част от конкурса – финалната трета вечер на „Малка Мис и Малък Мистър България 2025“.
          В ефира на предаването „Вечните песни на България“ с водещ Владислав Славов ще бъдат обявени големите победители.

          След вечери, изпълнени с красота, чар и талант, настъпва моментът, в който ще научим кои деца заслужиха титлите „Малка Мис България“ и „Малък Мистър България 2025“. Те ще имат и отговорната задача да представят страната ни на престижни международни конкурси, като отнесат красотата и таланта на българските деца далеч извън пределите на страната.

          Финалът на конкурса не е просто състезание – това е празник на усмивките, мечтите и детската чистота. Малките участници показаха не само бляскаво присъствие, но и неподправен талант, който вдъхновява и доказва, че България има бъдеще.

          „Всеки един от тези малки участници вече е победител. Те показаха смелост, чар и неподправена искреност. За мен те са пример как красотата може да върви ръка за ръка с доброта и талант,“ споделя водещият Владислав Славов.

          Не пропускайте звездния финал – 4 октомври, 20:00 ч., по Евроком!

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Председателите на ДАТО и ДАР да бъдат избирани от НС, реши парламентът на първо четене

          Владимир Висоцки -
          Със 118 гласа "за", 60 "против" и 3-ма "въздържали се" депутатите приеха на първо четене промени в Закона за специалните разузнавателни средства, които предвиждат...
          Инциденти

          Мъж загина, след като е бил блъснат от влак край Благоевград

          Владимир Висоцки -
          Бързият влак София - Петрич прегази мъж на жп линията край благоевградския квартал "Струмско". Инцидентът е станал малко преди 19:00 часа. По първоначална информация мъжът...
          Общество

          Издирва се момиче на 20 години от Стара Загора

          Владимир Висоцки -
          Издирва се момиче на 20 години от Стара Загора! Висока е 156 см, с дълга черна коса по-често, вързана на опашка, слаба и видимо изглеждаща...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions