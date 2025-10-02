Звездният финал на „Малка Мис и Малък Мистър България 2025“

- Реклама -

На 4 октомври от 20:00 ч., зрителите на телевизия Евроком ще станат свидетели на най-очакваната част от конкурса – финалната трета вечер на „Малка Мис и Малък Мистър България 2025“.

В ефира на предаването „Вечните песни на България“ с водещ Владислав Славов ще бъдат обявени големите победители.

След вечери, изпълнени с красота, чар и талант, настъпва моментът, в който ще научим кои деца заслужиха титлите „Малка Мис България“ и „Малък Мистър България 2025“. Те ще имат и отговорната задача да представят страната ни на престижни международни конкурси, като отнесат красотата и таланта на българските деца далеч извън пределите на страната.

Финалът на конкурса не е просто състезание – това е празник на усмивките, мечтите и детската чистота. Малките участници показаха не само бляскаво присъствие, но и неподправен талант, който вдъхновява и доказва, че България има бъдеще.

„Всеки един от тези малки участници вече е победител. Те показаха смелост, чар и неподправена искреност. За мен те са пример как красотата може да върви ръка за ръка с доброта и талант,“ споделя водещият Владислав Славов.

Не пропускайте звездния финал – 4 октомври, 20:00 ч., по Евроком!