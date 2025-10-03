410 л/кв.м: Къмпинг „Арапя“ е под вода (ВИДЕО)

От 06:00 часа на 3 октомври 2025 г. в община Царево е обявено бедствено положение за срок от 7 дни. Причината са огромните количества дъжд, паднали за кратко време.

- Реклама -

Автоматични станции отчетоха 225 мм валежи в Царево и над 410 мм в село Изгрев. Къмпинг „Арапя“ е под вода, а пътят от Царево през „Арапя“ и „Оазис“ до Лозенец е затворен за движение.

Жители вече са евакуирани от потенциално опасни райони. Властите призовават гражданите да не излизат и да избягват пътувания.