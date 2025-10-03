410 л/кв.м: Къмпинг „Арапя“ е под вода (ВИДЕО)

От 06:00 часа на 3 октомври 2025 г. в община Царево е обявено бедствено положение за срок от 7 дни. Причината са огромните количества дъжд, паднали за кратко време.
Автоматични станции отчетоха 225 мм валежи в Царево и над 410 мм в село Изгрев. Къмпинг „Арапя“ е под вода, а пътят от Царево през „Арапя“ и „Оазис“ до Лозенец е затворен за движение.
Жители вече са евакуирани от потенциално опасни райони. Властите призовават гражданите да не излизат и да избягват пътувания.
Спомних си какви срещи си организираха черноморските кметове и министъра на туризма в Бургас! Решаваха как да удължат туристическия сезон! Даже някакво лого измислиха! Много бяха ентусиазирани, че добрия летен сезон ще продължи дълго време! Природата каза своята тежка дума! Никой не е по- силен от нея! Колкото повече се нарушават природните закони, толкова повече ще страдаме!
Няма угодия….къде са язовирите да събират въпросната вода? Опсс то в разградената колония и язовири в добро състояние не останаха .
Ибрикчиите от ,,евроком’, вие ли ги измерихте тези литри? Докога с тези внушения? Във всяко населено място, когато стане наводнение или безводие местните хора клатят глави с изумление „Ауу, такъв дъжд или безводие не бяхме виждали от години!“, но не виждат камионите с отрязаните дърва.
Българите не правим причинно-следствени връзки и после само се тюхкаме, като се обърне каруцата.
Всяко дърво е многогодишен изравнител и при дъжд поема близо 300л.вода , а при суша я отдава.
Един хектар гора поема и задържа 80 тона вода.
При поголовната сеч, която наблюдаваме, имаме или суша или наводнения според ситуацията.
Това, което се случва по моя преценка е плавна и неумолима „хаитизация“ и оварвaряване.
А сега си представете, че се самоуправлявахме през референдуми по примера на Швейцария. И на даден референдум, се подложи точка касаеща ,,вечен мораториум, забрана, относно изсичането на горите “ с ДА/НЕ. Вековни гори които изсякоха поголовно. Като унищожиха естествения хабитат на безброй видове, флора, фауна, градени със столетия. Свлачищата и наводненията са само част от последствията. Влошеното качество на водата, както и изобщо въпроса дали ще я има. Влошено качество на въздуха, през който избиват хиляди хора на година. Температурни инверсии. Дали някой освен шайките и поставените им фирми ще гласува с ,,НЕ“? Как мислите? И дали ще има умишлени пожари от дървената мафия, след като сечта е забранена? Умишлени пожари които се наказват с 1000лв глоба по фалшивите престъпни закони на същите шайки. За пример в Гърция умишления палеж на гори се наказват с глоба над 100 000 евро и 20 години затвор.
През референдумите може да внесем ИЗБОРНО най хубавото от целия свят именно тук. И тук съответно да стане най хубавото място за живеене.
Тази фалшива символична представителност е имала някакъв смисъл пред век, когато е липсвала електронна свързаност между хората-собствениците. Защо са ми днес посредници , УЖ представители, след като мога да гласувам през телефона си 200 пъти за 200 секунди време=3 минути и 20 секунди. Мога да платя през телефона си данъците ми, мога да си купя престъпна винетка през него, мога дори да банкирам, но забележете не мога през същия този телефон да решавам за какво да се изразходват данъците ми- парите ми?!
Демокрация с вождове няма – не съществува такава! Никъде в превода на думата ,, демокрация “ няма и намек за вождове, управници, господари, партии, масови убийци, деребеи и сатрапи. Няма! Ама видите ли трябвало да има правителство? Защо? На кой е нужно? Някой сеща ли се за един закон в полза на хората за 35 години? Нещо повече, всички закони са срещу хората и в една единствена полза – на личните им офшорни сметки!
РЕШЕНИЕТО: Нова истинска Конституция приета на референдум /единствения легитимен вариант/, а защо не копи пейст на Швейцарската – референдуми!
Електронни референдуми + Изпълнителна агенция, която да превежда в сила волята и желанията на собствениците – хората! Всичко извън това няма общо с Държава, демокрация, общество. Които бъркате с @фрик@нско племе с вождове. Държавен служител “ произлиза от ,,служба“ ,,служа“ ,,слуга“ – в самата дума е заложено, а не от ,,Господар “ ,,вожд“ ,,управник“ който решава еднолично как да живеят всички останали. Общество“ произлиза от ,,общо“ – в самата дума е заложено. Тоест, едноличните решения на някой си вожд, освен недопустими са и престъпни такива в своя генезис. Единствената ни позната форма за общи решения са референдумите. Друга не съществува!
Възможно ли е изобщо да има ,,общество “ след като някой си вожд еднолично се разпорежда с ,,общото“?
Когато видите, депутати, президенти, министри, кмЯтове, и всякаква подобна престъпна п@пл@ч – да протестират на площада, поради това, че собствениците – хората, са отхвърлили предния им престъпен закон на електронен референдум, само и единствено тогава ще преживеете усещането за общество, държава, демокрация. Избора на вождове, господари, деребеи и сатрапи, които да решават еднолично как да живеят всички останали не е ,,избор“, а още по малко може да се счита за ,,право“ -р0бство е! Р0бство на офшорните им лични сметки!
