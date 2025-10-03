55-годишна жена катастрофира край Исперих

55-годишна жена от Исперих пострада при пътно-транспортно произшествие, съобщиха от областната дирекция на МВР в Разград. Сигналът за инцидента е получен около 15.30 часа днес.

Поради мокра настилка жената, движеща се с автомобил „Нисан Микра“ в посока Разград, се завърта на завой на около километър преди жп прелеза за село Ясеновец и се блъска в упраляваният от 49-годишен мъж от село Китанчево „Ситроен Джъмпер“.

В момента състоянието на пострадалата се изяснява в МБАЛ-Разград.

Екипи на „Пътна полиция“ регулират трафика по пътя Разград – Исперих, като временно се отбиват тежките камиони. Обстоятелствата около възникването на катастрофата се изясняват.