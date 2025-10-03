Али Коч един от най-богатите турци, гледа към Левски

Али Коч, представител на една от най-богатите фамилии в Турция за всички времена, опипва почвата около собствеността на Левски. 58-годишният бизнесмен е изпратил преди двайсетина дни двама свои представители, които са посетили „синия“ футболен клуб.

Това засега е единствената информация, която нашата агенция научи от свои източници от „Герена“.



Али Коч беше 7 години президент на Фенербахче, но миналия месец загуби изборите от опонента си Саденин Саран.