      петък, 03.10.25
          Али Коч един от най-богатите турци, гледа към Левски

          Двама представители на богаташа посетили "синия" клуб

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Али Коч, представител на една от най-богатите фамилии в Турция за всички времена, опипва почвата около собствеността на Левски. 58-годишният бизнесмен е изпратил преди двайсетина дни двама свои представители, които са посетили „синия“ футболен клуб.

          Това засега е единствената информация, която нашата агенция научи от свои източници от „Герена“.

          Али Коч беше 7 години президент на Фенербахче, но миналия месец загуби изборите от опонента си Саденин Саран. 

