Асен Василев: Сарафов е в ролята на клошар, който харчи 1 милиард годишно

България е без главен прокурор и без изпълняващ функциите, което означава, че в момента прокурорите не могат да си получават законно заплатите. Това заяви в кулоарите на парламента съпредседателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев.

„Всеки фиш, всеки бонус, всяко нареждане за заплати, което е подписал след 21 юли господин Сарафов, е незаконно. Ние сигнализираме Агенция „Държавна финансова инспекция“, Софийска градска прокуратура и прокурора, разследващ главния прокурор“, каза Василев.

Той допълни, че в момента Борислав Сарафов действа без правомощия:

„Г-н Сарафов е в ролята на клошар, който харчи 1 млрд. лева на година за прокуратурата. Това е все едно вие да влезете в прокуратурата, да кажете „аз съм главен прокурор“ и да определите кой какви бонуси има, като разпишете фишовете на прокурорите. Това е, което ни каза съдът.“

Изявлението на Василев идва след вчерашното решение на Върховния касационен съд, според което правомощията на Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор са прекратени още на 21 юли 2025 г.