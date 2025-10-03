НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 03.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Bird.bg разкри: Началник на кабинета на вицепремиер получава 7 000 лева заплата, без да работи!

          0
          116
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Не журналистиката, а реалността във властта е жълта“. Така Атанас Чобанов от Bird.bg коментира в предаването „ЕвроДикоФ“ разкритията си, че Поля Филипова – началник на кабинета на вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов, получава 7 000 лева заплата, без да влиза в кабинета си.

          - Реклама -

          „Нас ни интересуват парите на данъкоплатците, а не тази дама. По-важно е, че тя нищо не върши, получава едни пари. Очевидно е там не защото има формална експертиза, а други, неформални връзки с министъра“, каза още журналистът.

          Той добави, че чрез проследяване на имотите на Филипова се вижда, че тя е „от сарая на Пеевски“. Чобанов уточни, че тя е шеф на кабинета на Караджов като вицепремиер, а не в транспортното ведомство.

          „Тя е на ниво Министерски съвет и там е пустият кабинет всъщност и там я водят на работа със служебната кола. Това е една изцяло синекурна длъжност“, смята Чобанов.

          Той беше категоричен, че данните му са 100% верни, особено що се отнася до данъчната декларация н Поля Филипова, и призова за проверка на банковата й касета, „за да не се окаже, че е натъпкана с пачки като чекмеджето на Бойко“.

          „Тя не е декларирана и това е по-притеснително. Тези неща трябва да се декларират. И дори да е изпразнена след нашата публикация, фактът, че я има, е достатъчен“, разкри Чобанов.

          „Не журналистиката, а реалността във властта е жълта“. Така Атанас Чобанов от Bird.bg коментира в предаването „ЕвроДикоФ“ разкритията си, че Поля Филипова – началник на кабинета на вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов, получава 7 000 лева заплата, без да влиза в кабинета си.

          - Реклама -

          „Нас ни интересуват парите на данъкоплатците, а не тази дама. По-важно е, че тя нищо не върши, получава едни пари. Очевидно е там не защото има формална експертиза, а други, неформални връзки с министъра“, каза още журналистът.

          Той добави, че чрез проследяване на имотите на Филипова се вижда, че тя е „от сарая на Пеевски“. Чобанов уточни, че тя е шеф на кабинета на Караджов като вицепремиер, а не в транспортното ведомство.

          „Тя е на ниво Министерски съвет и там е пустият кабинет всъщност и там я водят на работа със служебната кола. Това е една изцяло синекурна длъжност“, смята Чобанов.

          Той беше категоричен, че данните му са 100% верни, особено що се отнася до данъчната декларация н Поля Филипова, и призова за проверка на банковата й касета, „за да не се окаже, че е натъпкана с пачки като чекмеджето на Бойко“.

          „Тя не е декларирана и това е по-притеснително. Тези неща трябва да се декларират. И дори да е изпразнена след нашата публикация, фактът, че я има, е достатъчен“, разкри Чобанов.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Прокуратурата разпита отново бившия зам.-кмет на Варна Диан Иванов

          Владимир Висоцки -
          Бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов е разпитан повторно от прокуратурата. Това стана ясно в Софийския градски съд по делото за мерките за неотклонение...
          Общество

          Още два изтребителя F-16 пристигнаха в авиобаза „Граф Игнатиево“

          Владимир Висоцки -
          Нови два български самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България. Самолетите кацнаха в Трета авиационна база в Граф Игнатиево и бяха посрещнати от началника...
          Инциденти

          ТРЕТА ЖЕРТВА: Служител на „Гранична полиция“ загина в Елените (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Три са вече жертвите на тежкото наводнение в курортен комплекс „Елените“, съобщи на брифинг в Несебър министърът на вътрешните работи Даниел Митов. „За съжаление има...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions