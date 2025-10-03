Bird.bg разкри: Началник на кабинета на вицепремиер получава 7 000 лева заплата, без да работи!

„Не журналистиката, а реалността във властта е жълта“. Така Атанас Чобанов от Bird.bg коментира в предаването „ЕвроДикоФ“ разкритията си, че Поля Филипова – началник на кабинета на вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов, получава 7 000 лева заплата, без да влиза в кабинета си.

„Нас ни интересуват парите на данъкоплатците, а не тази дама. По-важно е, че тя нищо не върши, получава едни пари. Очевидно е там не защото има формална експертиза, а други, неформални връзки с министъра“, каза още журналистът.

Той добави, че чрез проследяване на имотите на Филипова се вижда, че тя е „от сарая на Пеевски“. Чобанов уточни, че тя е шеф на кабинета на Караджов като вицепремиер, а не в транспортното ведомство.

„Тя е на ниво Министерски съвет и там е пустият кабинет всъщност и там я водят на работа със служебната кола. Това е една изцяло синекурна длъжност“, смята Чобанов.

Той беше категоричен, че данните му са 100% верни, особено що се отнася до данъчната декларация н Поля Филипова, и призова за проверка на банковата й касета, „за да не се окаже, че е натъпкана с пачки като чекмеджето на Бойко“.

„Тя не е декларирана и това е по-притеснително. Тези неща трябва да се декларират. И дори да е изпразнена след нашата публикация, фактът, че я има, е достатъчен“, разкри Чобанов.