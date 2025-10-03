Борисов: Темата със службите се преекспонира (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви пред журналисти, че не коментира решенията на съдиите и прокурорите, тъй като те са независими, но подчерта, че „Сарафов е законен“. Думите му идват след решението на ВКС, че Борислав Сарафов не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор след изтичане на 6-месечния срок.
Борисов коментира и политическата обстановка в парламента:
Той разкритикува президента Румен Радев, като обвини държавния глава, че разделя нацията и атакува правителството:
По думите му, когато Радев еднолично назначавал ръководителите на службите, това не било проблем за медиите, а сега, когато назначенията ще са от парламента, темата се преекспонира.
Лидерът на ГЕРБ коментира и ползването на автомобили от президентската институция:
В заключение Борисов заяви, че не се притеснява от евентуална президентска партия:
Boiko za vlast e sposoben na vsichko ta kamo li da misli za prezidenta.
Димитър Василев Борисов и Пеевски един без друг не могат нито в политиката, нито в кражбите.
Борисов като се преекспонира и обвиняваш похвали се с нещо хубаво и народа да е доволен Винаги се налагате с инст срещу българина и никога нищо не ви е успешно Само разходи обещания лъжи и кражби. България е падащо дърво без плод и клони от вас алчните и ненаситните Малко достойнство нямаш ли за да се спреш и погледнеш реалноста
Мафиот!
Вземи се скрий
Galia Milanova А това ,че си позволиха да коригират конституцията вместо Велико Народно Събрание. И сега режат една по една функциите на президента както на тях им е изгодно. Без да си дават сметка ,че това ще рефлектира по техните глави. Но явно страхът от личността Радев ги прав безпомощни и злобни.
Мутрата се вози и охранява с десет коли и двайсет охранителя от НСО,разходите са му огромни ,плаща ги данъкоплатеца седнал да реве за колите на президентската администрация!
Простак погледни се ти бе че трябва веднага да свършиш като Чаушеско веднага
Забелвзвате ли , че идиота и дебелия само с президента се разправят . Всяка първа дума им е Радев ???? Това са болни хора , обсебени от президента . Прости , неуки , тъпи селски хитреци . Единия селяндур от село Банкя , а другия ддбелак от Врачанско ! Какво можем да искаме от нискообразовани хора с купени дипломи . Простаци !
Кой Издигна Радев за Вторият Мандат ?Инициативен комитет Съставен от 25 Човека Бивши служители на Мракобесната Държавна Сигурност!!!!!Какви 5 лева????????
Мафиот НОМЕР 1!!!
Galia Milanova той Радев е избран с 2 милиона,но н а втория тур……друго е да се се състезаваш с няколко партии,той дори намери кусури на неговата партия която го издигна 2 пъти.сега ще го видим дали ще гласуват 2 милиона след като си основе партийка🤷
Денка Илиева Е и какво значение има на втори на първи. Избран е с 2 милиона гласа. От тези отвратителните в НС колко мажоритарен вот имат. Според вас тиквата колко мажоритарен вот ще събере? Вие явно не разбирате, че единствения легитимно избран и с реална подкрепа е Президента ( който и да е той) в Република България. Всички останали са подредени в листи от партийни лидери( зависими и държани с компромати), за които на избори са гласували ОБЩО за всички и в НС и извън НС, малко над 2 милиона. Никой не е избран мажоритарно. Тези лъжци дето чегъртат лъжат хората, а после се извъртат, които си купуват изборите, според вас имат ли право да променят Конституцията. Да отменят правомощия на Президента? Вие имате ли малко мозък останал?
Donka Deleva Научи се да пишеш!! А Бойко Борисов е ГОЛЯМ!!
Всичко мога, всичко знам, пак ръси мозък!🤮
Стига с тези междуличностни разправии! Държавата потъва и е под заплаха, те си ги мерят! 🤦♀️
Банкенска гювендия
Скоро в Бункера до Живот!!!Симо ще му пускаме снимки как се гаврим със Семейството му!!!
Преехпонира се твоето нагло поведение да си нафд всички. Егото ти вреди от десетилетия на тая държава. Несподобноста ти да защитаваш дуржавата и народът ни ще ни унищожи. А ти ще останеш като унищожотелят не като велик управник. А абсолютен неспособник да ръководиш. ⁉️
Нищо ново под слънцето,на тоя все другите са му виновни!
Шопар