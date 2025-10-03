Борисов: Темата със службите се преекспонира (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви пред журналисти, че не коментира решенията на съдиите и прокурорите, тъй като те са независими, но подчерта, че „Сарафов е законен“. Думите му идват след решението на ВКС, че Борислав Сарафов не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор след изтичане на 6-месечния срок.

- Реклама -

Борисов коментира и политическата обстановка в парламента:

„Избрахме много органи с изтекли мандати. Не виждам в този парламент как ще станат нещата – депутатите не искат да се регистрират за кворум сутрин дори. Как ще съберем 160 гласа?“

Той разкритикува президента Румен Радев, като обвини държавния глава, че разделя нацията и атакува правителството:

„През последните 4 години Радев раздели нацията по всички теми. Има целенасочена атака към правителството от месеци. Радев се държи като партиен лидер.“

По думите му, когато Радев еднолично назначавал ръководителите на службите, това не било проблем за медиите, а сега, когато назначенията ще са от парламента, темата се преекспонира.

Лидерът на ГЕРБ коментира и ползването на автомобили от президентската институция:

„Радев се вози в най-хубавите автомобили на НСО – с всички екстри. Никой не пипа неговите коли и тези на жена му. Ако администрацията му иска да се вози на Мерцедеси и БМВ-та – да обявят обществена поръчка.“

В заключение Борисов заяви, че не се притеснява от евентуална президентска партия: