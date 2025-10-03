НА ЖИВО
          Политика

          Борисов: Темата със службите се преекспонира (ВИДЕО)

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви пред журналисти, че не коментира решенията на съдиите и прокурорите, тъй като те са независими, но подчерта, че „Сарафов е законен“. Думите му идват след решението на ВКС, че Борислав Сарафов не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор след изтичане на 6-месечния срок.

          Борисов коментира и политическата обстановка в парламента:

          „Избрахме много органи с изтекли мандати. Не виждам в този парламент как ще станат нещата – депутатите не искат да се регистрират за кворум сутрин дори. Как ще съберем 160 гласа?“

          Той разкритикува президента Румен Радев, като обвини държавния глава, че разделя нацията и атакува правителството:

          „През последните 4 години Радев раздели нацията по всички теми. Има целенасочена атака към правителството от месеци. Радев се държи като партиен лидер.“

          По думите му, когато Радев еднолично назначавал ръководителите на службите, това не било проблем за медиите, а сега, когато назначенията ще са от парламента, темата се преекспонира.

          Лидерът на ГЕРБ коментира и ползването на автомобили от президентската институция:

          „Радев се вози в най-хубавите автомобили на НСО – с всички екстри. Никой не пипа неговите коли и тези на жена му. Ако администрацията му иска да се вози на Мерцедеси и БМВ-та – да обявят обществена поръчка.“

          В заключение Борисов заяви, че не се притеснява от евентуална президентска партия:

          „Не ме притеснява, защото тогава Копринката и Пламен Узунов ще излязат на светло.“

          Борисов коментира и политическата обстановка в парламента:

          „Избрахме много органи с изтекли мандати. Не виждам в този парламент как ще станат нещата – депутатите не искат да се регистрират за кворум сутрин дори. Как ще съберем 160 гласа?“

          Той разкритикува президента Румен Радев, като обвини държавния глава, че разделя нацията и атакува правителството:

          „През последните 4 години Радев раздели нацията по всички теми. Има целенасочена атака към правителството от месеци. Радев се държи като партиен лидер.“

          По думите му, когато Радев еднолично назначавал ръководителите на службите, това не било проблем за медиите, а сега, когато назначенията ще са от парламента, темата се преекспонира.

          Лидерът на ГЕРБ коментира и ползването на автомобили от президентската институция:

          „Радев се вози в най-хубавите автомобили на НСО – с всички екстри. Никой не пипа неговите коли и тези на жена му. Ако администрацията му иска да се вози на Мерцедеси и БМВ-та – да обявят обществена поръчка.“

          В заключение Борисов заяви, че не се притеснява от евентуална президентска партия:

          „Не ме притеснява, защото тогава Копринката и Пламен Узунов ще излязат на светло.“

          Общество

          Критична ситуация: Нов циклон удря Несебър и Свети Влас, издирват хората с лодки

          Никола Павлов -
          Улици в Несебър, Слънчев бряг, Свети Влас и Елените са превърнати в кални реки, пътната инфраструктура е силно пострадала, а около 30 автомобила са...
          Инциденти

          Опасно време: Планинари съветват да не се ходи в планините

          Новинарски Екип -
          Планинари предупреждават за силен горолом на Витоша. Снегът и бурният вятър могат да съборят дървета и да направят рискови туристическите маршрути.
          Общество

          Млади лекари отново излизат на протест

          Новинарски Екип -
          Млади лекари ще излязат на нов протест пред Министерството на здравеопазването в началото на следващата седмица.

          21 КОМЕНТАРА

          2. Димитър Василев Борисов и Пеевски един без друг не могат нито в политиката, нито в кражбите.

          3. Борисов като се преекспонира и обвиняваш похвали се с нещо хубаво и народа да е доволен Винаги се налагате с инст срещу българина и никога нищо не ви е успешно Само разходи обещания лъжи и кражби. България е падащо дърво без плод и клони от вас алчните и ненаситните Малко достойнство нямаш ли за да се спреш и погледнеш реалноста

          6. Galia Milanova А това ,че си позволиха да коригират конституцията вместо Велико Народно Събрание. И сега режат една по една функциите на президента както на тях им е изгодно. Без да си дават сметка ,че това ще рефлектира по техните глави. Но явно страхът от личността Радев ги прав безпомощни и злобни.

          7. Мутрата се вози и охранява с десет коли и двайсет охранителя от НСО,разходите са му огромни ,плаща ги данъкоплатеца седнал да реве за колите на президентската администрация!

          9. Забелвзвате ли , че идиота и дебелия само с президента се разправят . Всяка първа дума им е Радев ???? Това са болни хора , обсебени от президента . Прости , неуки , тъпи селски хитреци . Единия селяндур от село Банкя , а другия ддбелак от Врачанско ! Какво можем да искаме от нискообразовани хора с купени дипломи . Простаци !

          10. Кой Издигна Радев за Вторият Мандат ?Инициативен комитет Съставен от 25 Човека Бивши служители на Мракобесната Държавна Сигурност!!!!!Какви 5 лева????????

          12. Galia Milanova той Радев е избран с 2 милиона,но н а втория тур……друго е да се се състезаваш с няколко партии,той дори намери кусури на неговата партия която го издигна 2 пъти.сега ще го видим дали ще гласуват 2 милиона след като си основе партийка🤷

            • Денка Илиева Е и какво значение има на втори на първи. Избран е с 2 милиона гласа. От тези отвратителните в НС колко мажоритарен вот имат. Според вас тиквата колко мажоритарен вот ще събере? Вие явно не разбирате, че единствения легитимно избран и с реална подкрепа е Президента ( който и да е той) в Република България. Всички останали са подредени в листи от партийни лидери( зависими и държани с компромати), за които на избори са гласували ОБЩО за всички и в НС и извън НС, малко над 2 милиона. Никой не е избран мажоритарно. Тези лъжци дето чегъртат лъжат хората, а после се извъртат, които си купуват изборите, според вас имат ли право да променят Конституцията. Да отменят правомощия на Президента? Вие имате ли малко мозък останал?

          15. Стига с тези междуличностни разправии! Държавата потъва и е под заплаха, те си ги мерят! 🤦‍♀️

          17. Скоро в Бункера до Живот!!!Симо ще му пускаме снимки как се гаврим със Семейството му!!!

          18. Преехпонира се твоето нагло поведение да си нафд всички. Егото ти вреди от десетилетия на тая държава. Несподобноста ти да защитаваш дуржавата и народът ни ще ни унищожи. А ти ще останеш като унищожотелят не като велик управник. А абсолютен неспособник да ръководиш. ⁉️

          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

