      петък, 03.10.25
          Британската полиция: Възможно е да сме застреляли един от двамата убити при нападението в Манчестър

          Снимка: БГНЕС
          Британската полиция съобщи, че може би е простреляла двама пострадали, включително един, който е починал, докато служителите реагирали на атаката срещу синагогата в Манчестър по време на еврейски празник.

          Признанието беше направено, по време на посещението на премиера Кийр Стармър на мястото на нападението. Двама мъже бяха убити, а трима души сериозно ранени, повишавайки страховете за еврейските общности в цяла Великобритания, предаде АФП.

          „Това беше ужасна атака, терористична атака, с цел да се внуши страх, атакувайки евреи, защото са евреи“, каза британският лидер пред група спешни реагиращи в северозападния английски град.

          Сигурността в синагогите в цялата страна беше засилена след събитията в синагогата на Heaton Park Hebrew Congregation по време на Йом Кипур, един от най-големите празници в еврейския календар.

          Полицията застреля нападателя, идентифициран като Джихад ал-Шамие, британски гражданин от сирийски произход, в рамките на няколко минути след получаването на обаждания, че автомобил е връхлетял хора, а охранител е бил намушкан.

          Полицията на Голям Манчестър посочи, че двамата убити мъже са местните жители Адриан Долби, 53 г., и Мелвин Кравиц, 66 г.

          На 3 октовмри началникът на полицията Стивън Уотсън заяви, че патоанатом от министерството на вътрешните работи е „предварително определил, че един от починалите жертви изглежда е получил рана, съвместима с огнестрелно нараняване“.

          Отбелязвайки, че се смята, че нападателят не е имал оръжие и че „единствените изстрели са произведени от … упълномощени служители с огнестрелни оръжия“, Уотсън каза, че нараняването „вероятно е било получено като трагична и непредвидена последица“ от реакцията на служителите към атаката.

          Той добави, че състоянието на жертвата, ранена от изстрел, не е животозастрашаващо.

