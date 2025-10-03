НА ЖИВО
          Бургас с рекордни валежи(СНИМКИ)

          110 литра на квадратен метър дъжд е отчетен от хидрометеорологичната станция в Бургас. На три измервателни точки, разположени от центъра на юг от града, е регистриран абсолютен рекорд – 249 литра на кв.м. За сравнение, досегашният максимум от въвеждането на системата е бил 165 литра.

          Кметът на Бургас Димитър Николов съобщи данните в профила си във „Фейсбук“ и коментира:

          „Няма инфраструктура, която да може да поеме такива количества, паднали за толкова кратко време. Има неудобство, има щети, но те ще бъдат отстранени.“

          Снимка Община Бургас

          Заради мащабното наводнение в района, включително кварталите, Рибарското селище, село Маринка и вилната зона Черниците, в Бургас беше въведено частично бедствено положение.

          Обилните валежи и силният вятър блокираха участъци от пътната инфраструктура, което наложи Община Бургас да обяви неучебен ден за няколко учебни заведения: Основно училище „Христо Ботев“ в кв. „Победа“, Професионалната гимназия по компютърно моделиране и иновации, Основно училище „Найден Геров“ в ж.к. „Меден рудник“, както и Профилираната гимназия по романски езици „Г. С. Раковски“ в центъра на града.

          Снимка Община Бугас

          3. Публикация на Министерски съвет преди час.
            Докато български градове и села са под вода, премиерчето Роско обсъжда сигурността на Европа, необходимост от въоръжаване и защита от Русия.
            А сигурността на България, жалки същества?!

          Кмета, сигурно е от ГРОБ, понеже изказва"експертно" мнение, вместо да свърши някаква работа.А бре, аланкоолу! Отговаряш за градче със три улици,площад и трафопост…! Не те ли е срам когато застанеш пред банкомата….?

            Красимир Христозов Те всичките са оперирани от срам, на негово място им е присъдена алчност.

          Всеки кметове се оправдава, за почистване на дерета и шахти, какво са виновни изсечените дървета.

            То кой е разрешил си е взел рушвета и със сигурност няма там жилище. На мен ми е по-интересно кой е поискал разрешение за строеж и кой е толкова прост, за да си купи имот е дерето!?

          Абе нали цяло лято се молихме за дъжд. Е сега непочистени шахти,затлачени реки ,дерета. Докога бе, мизерници нещастни. 5 см сняг ,затворени проходи и бедствено положение. Оставка .

          Така е като са изсечени горите, иначе горите поемат една част от водата. Но нали горите пречат, на тяхно място трябва да се правят фотоволтаици.

