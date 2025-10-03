Бургас с рекордни валежи(СНИМКИ)

110 литра на квадратен метър дъжд е отчетен от хидрометеорологичната станция в Бургас. На три измервателни точки, разположени от центъра на юг от града, е регистриран абсолютен рекорд – 249 литра на кв.м. За сравнение, досегашният максимум от въвеждането на системата е бил 165 литра.

Кметът на Бургас Димитър Николов съобщи данните в профила си във „Фейсбук“ и коментира:

„Няма инфраструктура, която да може да поеме такива количества, паднали за толкова кратко време. Има неудобство, има щети, но те ще бъдат отстранени.“

Снимка Община Бургас

Заради мащабното наводнение в района, включително кварталите, Рибарското селище, село Маринка и вилната зона Черниците, в Бургас беше въведено частично бедствено положение.

Обилните валежи и силният вятър блокираха участъци от пътната инфраструктура, което наложи Община Бургас да обяви неучебен ден за няколко учебни заведения: Основно училище „Христо Ботев“ в кв. „Победа“, Професионалната гимназия по компютърно моделиране и иновации, Основно училище „Найден Геров“ в ж.к. „Меден рудник“, както и Профилираната гимназия по романски езици „Г. С. Раковски“ в центъра на града.