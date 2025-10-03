НА ЖИВО
          Буря в Созопол: проливни дъждове, силен вятър и проблеми с електрозахранването

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Проливни дъждове и силен вятър връхлетяха Созопол.

          От няколко часа над община Созопол се изливат обилни валежи, придружени от бурен вятър, съобщи кметът Тихомир Янакиев на официалната фейсбук страница на Общината.

          „Призовавам всички граждани, на които не им се налага спешно да излизат, да си останат по домовете“, апелира Янакиев.

          Лошото време е причинило смущения в електрозахранването в целия град.

          „Към настоящия момент единствено в някои части на Стария град все още няма ток“, уточнява кметът.

          Общинските екипи продължават да събират информация за състоянието във всички населени места на територията на общината. Въпреки сложната обстановка, пътят Созопол – Бургас остава отворен за движение.

