Царево под вода: Обявено бедствено положение след рекордни валежи (ВИДЕО)

След заседание на кризисния щаб, в община Царево беше въведено бедствено положение. Властите отправиха предупреждение към жителите, разположени в близост до реки и водоеми, да бъдат особено внимателни, тъй като само за последните пет часа са отчетени 225 литра на кв. метър валежи.

„Ситуацията е критична, но няма място за паника. Няма застрашени хора и откъснати населени места“, заяви кметът Марин Киров в ефира на „Здравей, България“. По думите му, някои домакинства временно са останали без електричество, но повредите вече се отстраняват.

Жители от по-ниските части на Царево са били евакуирани. „Три домакинства от града са настанени в обновената сграда на пожарната, а хората от село Кости – което традиционно страда от преливане на реката – са прибрани в кметството“, допълни Киров.

Движението по улица „Михаил Герджиков“ е временно преустановено, докато обстановката се нормализира. Заобиколен маршрут към момента е улица „Бузлуджа“.

Установени са сериозни щети по пътната настилка към село Изгрев, където валежите са надминали 410 литра на квадратен метър. От Общината апелират:

„Не предприемайте пътувания в посока село Изгрев преди да бъде извършен пълен оглед на щетите. Препоръчваме да се избягват пътувания и към с.о. Арапя и къмпинг Нестинарка“.

По информация на директора на пожарната, най-тежка е обстановката около Крайморие, рибарското селище Ченгене скеле и хижа „Странджа“. Високопроходим автомобил е изпратен към вилната зона Черниците, където се прави преценка за евакуация.

„Има нужда от евакуация, но мостът към селището е частично пропаднал и автомобилът не може да премине. Търсят се алтернативни маршрути. Около 4-5 души в по-ниските части са в риск, докато останалите са се преместили нависоко. Нивото на водата е около метър“, посочи инспектор Станислав Райчев от пожарната в Бургас.

Реката в село Кости е излязла от коритото си, което е наложило евакуация на всички живущи там.

Днес няма да се провеждат учебни занятия в училищата и детските градини на територията на Царево и Приморско. Социалният патронаж и детската млечна кухня също прекъсват работа в петък, като няма да се извършват доставки на храна.

Затворени за движение са пътят Царево – Изгрев – Малко Търново, както и мостът при плаж Нестинарка и трасето от Царево през къмпингите Арапя и Оазис до Лозенец.

„Очакваме системата BG-Alert да бъде активирана, за да предупреди гражданите да не излизат и да избягват ненужни пътувания в района на Царево. Има шофьори, останали блокирани на пътя, които също се евакуират. В Бургас отводняваме административни сгради и приземни етажи на болници и училища“, допълни инспектор Райчев.

Той уточни, че в Бургас най-сериозно е положението в ниските райони на града, където на места има автомобили, напълно потопени във вода.