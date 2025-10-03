Частично бедствено положение в Бургас заради мащабни наводнения

Кметът на Бургас Димитър Николов обяви частично бедствено положение на територията на цялата община до 6 октомври. Причината е мащабното наводнение, засегнало района на областния град, рибарското селище Ченгене скеле, село Маринка и вилната зона „Черниците“.
- Реклама -
По данни на хидрометеорологичната станция в „Черниците“ само за последните 12 часа са паднали над 250 литра на квадратен метър. Мостът в района е пропаднал и достъпът до вилната зона е невъзможен. В кв. „Крайморие“ количеството валежи е достигнало 186 литра на кв. м, а в района на рибарското селище – 117 литра.
Неучебен ден е обявен за учениците от училището в кв. „Победа“. Движението от к-с „Меден рудник“ към центъра е силно затруднено заради изоставени автомобили в района на голям строителен магазин. Сухопътният достъп до рибарското пристанище „Крайморие“ е затворен, като там са преобърнати пет лодки.
Кметът Николов свиква Общинския кризисен щаб. При необходимост ще се пристъпи към евакуация на хора от най-засегнатите райони. Движението на автомобили в Ченгене скеле и „Черниците“ е ограничено.
Междувременно бедствено положение е обявено и в община Царево. Там за пет часа са паднали 225 литра на кв. м. дъжд, като през града е преминал и смерч. Установено е сериозно подкопаване и компрометиране на пътя за с. Изгрев, където количеството валежи е над 410 литра на квадратен метър.
Поради паднал мост е временно ограничено движението по път II-99 Малко Търново – Царево в района на с. Изгрев. От Агенция „Пътна инфраструктура“ информират, че обходният маршрут минава през Граматиково – път II-99 – път III-907 – Визица – Писменово – път II-99 Китен – Царево и обратно.
Кметът на Бургас Димитър Николов обяви частично бедствено положение на територията на цялата община до 6 октомври. Причината е мащабното наводнение, засегнало района на областния град, рибарското селище Ченгене скеле, село Маринка и вилната зона „Черниците“.
- Реклама -
По данни на хидрометеорологичната станция в „Черниците“ само за последните 12 часа са паднали над 250 литра на квадратен метър. Мостът в района е пропаднал и достъпът до вилната зона е невъзможен. В кв. „Крайморие“ количеството валежи е достигнало 186 литра на кв. м, а в района на рибарското селище – 117 литра.
Неучебен ден е обявен за учениците от училището в кв. „Победа“. Движението от к-с „Меден рудник“ към центъра е силно затруднено заради изоставени автомобили в района на голям строителен магазин. Сухопътният достъп до рибарското пристанище „Крайморие“ е затворен, като там са преобърнати пет лодки.
Кметът Николов свиква Общинския кризисен щаб. При необходимост ще се пристъпи към евакуация на хора от най-засегнатите райони. Движението на автомобили в Ченгене скеле и „Черниците“ е ограничено.
Междувременно бедствено положение е обявено и в община Царево. Там за пет часа са паднали 225 литра на кв. м. дъжд, като през града е преминал и смерч. Установено е сериозно подкопаване и компрометиране на пътя за с. Изгрев, където количеството валежи е над 410 литра на квадратен метър.
Поради паднал мост е временно ограничено движението по път II-99 Малко Търново – Царево в района на с. Изгрев. От Агенция „Пътна инфраструктура“ информират, че обходният маршрут минава през Граматиково – път II-99 – път III-907 – Визица – Писменово – път II-99 Китен – Царево и обратно.
Във всяко населено място, когато стане наводнение или безводие местните хора клатят глави с изумление „Ауу, такъв дъжд или безводие не бяхме виждали от години!“, но не виждат камионите с отрязаните дърва.
Българите не правим причинно-следствени връзки и после само се тюхкаме, като се обърне каруцата.
Всяко дърво е многогодишен изравнител и при дъжд поема близо 300л.вода , а при суша я отдава.
Един хектар гора поема и задържа 80 тона вода.
При поголовната сеч, която наблюдаваме, имаме или суша или наводнения според ситуацията.
Това, което се случва по моя преценка е плавна и неумолима „хаитизация“ и оварвaряване.
А сега си представете, че се самоуправлявахме през референдуми по примера на Швейцария. И на даден референдум, се подложи точка касаеща ,,вечен мораториум, забрана, относно изсичането на горите “ с ДА/НЕ. Вековни гори които изсякоха поголовно. Като унищожиха естествения хабитат на безброй видове, флора, фауна, градени със столетия. Свлачищата и наводненията са само част от последствията. Влошеното качество на водата, както и изобщо въпроса дали ще я има. Влошено качество на въздуха, през който избиват хиляди хора на година. Температурни инверсии. Дали някой освен шайките и поставените им фирми ще гласува с ,,НЕ“? Как мислите? И дали ще има умишлени пожари от дървената мафия, след като сечта е забранена? Умишлени пожари които се наказват с 1000лв глоба по фалшивите престъпни закони на същите шайки. За пример в Гърция умишления палеж на гори се наказват с глоба над 100 000 евро и 20 години затвор.
През референдумите може да внесем ИЗБОРНО най хубавото от целия свят именно тук. И тук съответно да стане най хубавото място за живеене.
Тази фалшива символична представителност е имала някакъв смисъл пред век, когато е липсвала електронна свързаност между хората-собствениците. Защо са ми днес посредници , УЖ представители, след като мога да гласувам през телефона си 200 пъти за 200 секунди време=3 минути и 20 секунди. Мога да платя през телефона си данъците ми, мога да си купя престъпна винетка през него, мога дори да банкирам, но забележете не мога през същия този телефон да решавам за какво да се изразходват данъците ми- парите ми?!
Демокрация с вождове няма – не съществува такава! Никъде в превода на думата ,, демокрация “ няма и намек за вождове, управници, господари, партии, масови убийци, деребеи и сатрапи. Няма! Ама видите ли трябвало да има правителство? Защо? На кой е нужно? Някой сеща ли се за един закон в полза на хората за 35 години? Нещо повече, всички закони са срещу хората и в една единствена полза – на личните им офшорни сметки!
РЕШЕНИЕТО: Нова истинска Конституция приета на референдум /единствения легитимен вариант/, а защо не копи пейст на Швейцарската – референдуми!
Електронни референдуми + Изпълнителна агенция, която да превежда в сила волята и желанията на собствениците – хората! Всичко извън това няма общо с Държава, демокрация, общество. Които бъркате с @фрик@нско племе с вождове. Държавен служител “ произлиза от ,,служба“ ,,служа“ ,,слуга“ – в самата дума е заложено, а не от ,,Господар “ ,,вожд“ ,,управник“ който решава еднолично как да живеят всички останали. Общество“ произлиза от ,,общо“ – в самата дума е заложено. Тоест, едноличните решения на някой си вожд, освен недопустими са и престъпни такива в своя генезис. Единствената ни позната форма за общи решения са референдумите. Друга не съществува!
Възможно ли е изобщо да има ,,общество “ след като някой си вожд еднолично се разпорежда с ,,общото“?
Когато видите, депутати, президенти, министри, кмЯтове, и всякаква подобна престъпна п@пл@ч – да протестират на площада, поради това, че собствениците – хората, са отхвърлили предния им престъпен закон на електронен референдум, само и единствено тогава ще преживеете усещането за общество, държава, демокрация. Избора на вождове, господари, деребеи и сатрапи, които да решават еднолично как да живеят всички останали не е ,,избор“, а още по малко може да се счита за ,,право“ -р0бство е! Р0бство на офшорните им лични сметки!