Частично бедствено положение в Бургас заради мащабни наводнения

Кметът на Бургас Димитър Николов обяви частично бедствено положение на територията на цялата община до 6 октомври. Причината е мащабното наводнение, засегнало района на областния град, рибарското селище Ченгене скеле, село Маринка и вилната зона „Черниците“.

- Реклама -

По данни на хидрометеорологичната станция в „Черниците“ само за последните 12 часа са паднали над 250 литра на квадратен метър. Мостът в района е пропаднал и достъпът до вилната зона е невъзможен. В кв. „Крайморие“ количеството валежи е достигнало 186 литра на кв. м, а в района на рибарското селище – 117 литра.

Неучебен ден е обявен за учениците от училището в кв. „Победа“. Движението от к-с „Меден рудник“ към центъра е силно затруднено заради изоставени автомобили в района на голям строителен магазин. Сухопътният достъп до рибарското пристанище „Крайморие“ е затворен, като там са преобърнати пет лодки.

Кметът Николов свиква Общинския кризисен щаб. При необходимост ще се пристъпи към евакуация на хора от най-засегнатите райони. Движението на автомобили в Ченгене скеле и „Черниците“ е ограничено.

Междувременно бедствено положение е обявено и в община Царево. Там за пет часа са паднали 225 литра на кв. м. дъжд, като през града е преминал и смерч. Установено е сериозно подкопаване и компрометиране на пътя за с. Изгрев, където количеството валежи е над 410 литра на квадратен метър.

Поради паднал мост е временно ограничено движението по път II-99 Малко Търново – Царево в района на с. Изгрев. От Агенция „Пътна инфраструктура“ информират, че обходният маршрут минава през Граматиково – път II-99 – път III-907 – Визица – Писменово – път II-99 Китен – Царево и обратно.