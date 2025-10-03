Чехия избира: Ще се върне ли съюзникът на Орбан Бабиш на премиерския пост? (ВИДЕО)

Избирателните секции за изборите за долната камара на чешкия парламент отвориха врати днес, съобщава Ройтерс.

- Реклама -

Залогът на вота е дали сегашната дясноцентристка коалиция „Заедно“, водена от премиера Петър Фиала, ще запази властта, или милиардерът Андрей Бабиш ще се върне като премиер.

Бабиш, окачествяван като популист и близък съюзник на унгарския премиер Виктор Орбан, обещава по-високи заплати, по-силен икономически растеж и намаляване на подкрепата за Украйна. Той заяви, че ще сложи край на т.нар. Чешка инициатива за доставка на боеприпаси за Киев, тъй като страната няма „пари за своите хора“.

„Нашата програма е за по-добър живот за чешките граждани. Не сме в Украйна“, каза 71-годишният Бабиш на телевизионен дебат в сряда.

От своя страна Фиала и неговата коалиция акцентират върху стабилността, финансовата дисциплина и запазването на международните ангажименти на Чехия, включително помощта за Украйна.

Вотът е определян като ключов за бъдещето на чешката политика, като резултатът може да засили популисткия и антиимигрантски лагер в Европа и да усложни постигането на консенсус в ЕС по въпросите на климата и сигурността.