      петък, 03.10.25
          Начало България Инциденти

          Евакуират ваканционно селище Елените

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Тече евакуация във ваканционно селище Елените. Това съобщиха от пресцентъра на Областна управа – Бургас.

          BG-Alert е задействан с указания за незабавна евакуация и качване на високо. На място са повече от 10 пожарни екипа. Бургаският областен управител също пътува натам.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          ИЗВЪНРЕДНО: Има жертва на наводнението в Елените, може да са и повече (ОБНОВЕНО)

          Никола Павлов -
          Наводнението във ваканционно селище Елените доведе до трагичен инцидент с една жертва и наложи спешна евакуация на хора. Това съобщи заместник-министърът на вътрешните работи...
          Политика

          Костадинов: Парламентът стана играчка в ръцете на двама души

          Никола Павлов -
          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви в кулоарите на парламента, че партията ще внесе три конституционни искания, които ще бъдат подготвени през следващата седмица. „Здравият...
          Общество

          Киселова: Има три основни проблема при младите хора

          Никола Павлов -
          Председателят на Народното събрание Наталия Киселова очерта три тревожни тенденции при младите хора над 18 години – отношението към ученето и образованието, насилието и...

