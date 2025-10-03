Евакуират ваканционно селище Елените

Тече евакуация във ваканционно селище Елените. Това съобщиха от пресцентъра на Областна управа – Бургас.

- Реклама -

BG-Alert е задействан с указания за незабавна евакуация и качване на високо. На място са повече от 10 пожарни екипа. Бургаският областен управител също пътува натам.