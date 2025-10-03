Еврокомисията даде зелена светлина за второто искане за плащане на България по МВУ

Европейската комисия оцени положително второто искане за плащане на България по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) – основния елемент на инструмента NextGenerationEU, съобщиха от пресофиса на ЕК.
Искането за плащане включва 28 реформи и 12 инвестиции.
След като оцени искането за плащане, Комисията установи, че България е изпълнила успешно 58 от 59-те ключови етапи и цели, определени в решението за изпълнение на Съвета за втората вноска.
Водещите мерки в настоящото искане за плащане включват:
- реформа за повишаване на качеството и достъпността на образованието и обучението на всички равнища, насочена към повишаване на уменията на работната сила и подкрепа за дългосрочното икономическо развитие;
- реформа за укрепване на съдебната система и рамките за обществените поръчки, повишаване на прозрачността, ефикасността и отчетността, като същевременно се приемат надеждни механизми за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, с цел насърчаване на почтеността и общественото доверие.
- регулаторна инициатива за дефиниране на „енергийната бедност“ с цел да се защитят уязвимите потребители;
- инициатива за развитие на капацитета за съхранение на електроенергия, гарантиране на стабилни енергийни доставки и разширяване на използването на енергия от възобновяеми източници.
Тези реформи и инвестиции целят подобряване на качеството на живот на българските граждани чрез намаляване на разходите за енергия, намаляване на въглеродните емисии и насърчаване на социалното приобщаване чрез целенасочени подобрения в образованието, здравеопазването и цифровата инфраструктура.
Комисията също така установи, че един ключов етап, свързан с реформата на Комисията за борба с корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ключов етап 218), все още не е изпълнен. В резултат на това Комисията предлага временно да се отложи част от плащането в съответствие с член 24, параграф 6 от Регламента за Механизма за Възстановяване и Устойчивост. Този подход позволява на държавите членки да се справят с неприключените ключови етапи, като същевременно получат средства за онези ключови етапи и цели, които са били успешно изпълнени.
Следващи стъпки
България отново подаде второто си искане за плащане в размер на 653 милиона евро на 23 юли 2025 г. Комисията направи преглед на това дали България отговаря на условията, необходими за това плащане, и сподели предварителната си оценка с Икономическия и финансов комитет (ИФК). ИФК разполага с четири седмици, за да представи становището си. След като ИФК даде становището си, Комисията може официално да одобри плащането към България.
Успоредно с това Комисията информира България за първоначалната си оценка.
България разполага със срок от един месец, за да отговори на тази оценка.
Ако след това Комисията все още счита, че ключовият етап не е завършен, тя временно ще задържи част от плащането. Удържаната сума ще бъде изчислена като се използва стандартният метод на Комисията, посочен в приложение II към Съобщението за МВУ.
След това България ще разполага с шест месеца, за да предприеме действия и да изпълни оставащото изискване. След като ключовият етап бъде изпълнен, останалата част от плащането ще бъде освободена.
