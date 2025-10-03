НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 03.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Фалшива бомбена заплаха на летище София

          0
          3
          Снимка: Летище София
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          52-годишна жена от Твърдица беше задържана, след като подаде фалшив сигнал за бомба на борда на самолет от София за Лондон (Лутън).

          - Реклама -

          Инцидентът е от 2 октомври. Полетът е трябвало да излети в 19:00 часа, но машината е била забавена заради подадения на телефон 112 сигнал. Жената се е обадила, за да забави излитането, тъй като закъснявала за качването.

          Сигнал за бомба във влак в Стамболийски Сигнал за бомба във влак в Стамболийски

          Въпреки това тя не успяла да се качи на самолета, защото е била задържана на място. С нея е пътувал и 57-годишният ѝ съпруг.

          По данни на полицията жената няма предишни противообществени прояви. Прокуратурата ще ѝ повдигне обвинение.

          52-годишна жена от Твърдица беше задържана, след като подаде фалшив сигнал за бомба на борда на самолет от София за Лондон (Лутън).

          - Реклама -

          Инцидентът е от 2 октомври. Полетът е трябвало да излети в 19:00 часа, но машината е била забавена заради подадения на телефон 112 сигнал. Жената се е обадила, за да забави излитането, тъй като закъснявала за качването.

          Сигнал за бомба във влак в Стамболийски Сигнал за бомба във влак в Стамболийски

          Въпреки това тя не успяла да се качи на самолета, защото е била задържана на място. С нея е пътувал и 57-годишният ѝ съпруг.

          По данни на полицията жената няма предишни противообществени прояви. Прокуратурата ще ѝ повдигне обвинение.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ОБРАТ! Изслушването на „Топлофикация“ в СОС ще е закрито

          Никола Павлов -
          Столичният общински съвет (СОС) реши днешното заседание, посветено на състоянието на „Топлофикация София“, да бъде при закрити врати. Предложението бе прието с 32 гласа...
          Политика

          ПП-ДБ: Русия ще хвърли всичко в България за президентските избори

          Никола Павлов -
          България е сред главните цели на руските специални служби заради предстоящото ѝ влизане в еврозоната от 1 януари 2026 г. и изборите за президент....
          Общество

          Регионалният министър с последна информация за снега: Над 30 машини са на терен

          Никола Павлов -
          Над 30 снегопочистващи машини работят на терен за разчистване на пътната мрежа след падналия първи сняг. Това съобщи регионалният министър Иван Иванов, цитиран от...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions