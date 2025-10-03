Фалшива бомбена заплаха на летище София

52-годишна жена от Твърдица беше задържана, след като подаде фалшив сигнал за бомба на борда на самолет от София за Лондон (Лутън).

Инцидентът е от 2 октомври. Полетът е трябвало да излети в 19:00 часа, но машината е била забавена заради подадения на телефон 112 сигнал. Жената се е обадила, за да забави излитането, тъй като закъснявала за качването.

Въпреки това тя не успяла да се качи на самолета, защото е била задържана на място. С нея е пътувал и 57-годишният ѝ съпруг.

По данни на полицията жената няма предишни противообществени прояви. Прокуратурата ще ѝ повдигне обвинение.