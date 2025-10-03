НА ЖИВО
          Война

          Френски фоторепортер беше убит от дрон в Донбас

          Снимка: aa.com.tr
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Дрон уби френски фоторепортер по време на работа в източния украински регион Донбас, предаде АФП.

          Френският фотожурналист Антони Лаликан е починал, според Европейската и Международната федерации на журналистите, както и Френския национален синдикат на журналистите.

          Украинският журналист Георгий Иванченко е бил ранен при същата атака. И двамата се съобщава, че са носели защитни жилетки с надпис „Press“.

