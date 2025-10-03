НА ЖИВО
      събота, 04.10.25
          Свят

          ХАМАС обяви готовност да освободи всички израелски заложници и да предаде властта на палестински технократи

          Иван Христов
          Иван Христов
          ХАМАС обяви в петък вечерта съгласието си да освободи всички израелски заложници, живи или мътрви, според предложението за мир в Газа на американския президент Доналд Тръмп, съобщава Reuters.

          Групировката също така изразява готовността си да влезе в преговори с посредничество за детайлите по споразумението.

          Едновременно с това ТАСС съобщава, че от ХАМАС са се съгласили и да предадат управлението на Ивицата Газа на независим орган, формиран от „палестински технократи“. Това съобщение се е появило в Telegram канала на радикалите.

          „ХАМАС е готов да предаде управлението на Газа на палестинска власт, съставена от независими политици-технократи“, се казва в изявлението. Групировката отбелязва, че всички палестински фракции „са постигнали консенсус“ относно необходимостта от формиране на бъдещ административен орган, който „ще се ползва с подкрепата на арабските и ислямските страни“.

          3 КОМЕНТАРА

          1. Минути след като Хамас прие плана на Тръмп , израелските убийци бомбардираха Хан Юнис в Газа убивайки десетки жени и деца. Не напразно цял свят мрази това ✡️ племе.

          2. Исраел – държавата на долните чифути няма да е съгласна! Тя иска „проблема", да бъде напълно унищожен!

