ХАМАС обяви готовност да освободи всички израелски заложници и да предаде властта на палестински технократи

ХАМАС обяви в петък вечерта съгласието си да освободи всички израелски заложници, живи или мътрви, според предложението за мир в Газа на американския президент Доналд Тръмп, съобщава Reuters.

Групировката също така изразява готовността си да влезе в преговори с посредничество за детайлите по споразумението.

Едновременно с това ТАСС съобщава, че от ХАМАС са се съгласили и да предадат управлението на Ивицата Газа на независим орган, формиран от „палестински технократи“. Това съобщение се е появило в Telegram канала на радикалите.

„ХАМАС е готов да предаде управлението на Газа на палестинска власт, съставена от независими политици-технократи“, се казва в изявлението. Групировката отбелязва, че всички палестински фракции „са постигнали консенсус“ относно необходимостта от формиране на бъдещ административен орган, който „ще се ползва с подкрепата на арабските и ислямските страни“.