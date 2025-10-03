НА ЖИВО
          Хеликоптерна площадка отваря нова страница в здравеопазването на Видин

          хеликоптерна площадка
          хеликоптерна площадка
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          В двора на Многопрофилната болница за активно лечение „Света Петка“ във Видин официално беше открита новата хеликоптерна площадка, предназначена за обслужване на полети на въздушната спешна помощ.

          На церемонията присъстваха министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, кметът на Видин д-р Цветан Ценков, негови заместници, председателят на Общинския съвет Светослав Славчев, ръководители на здравни институции. Видинският митрополит Пахомий отслужи водосвет, а лентата беше прерязана от министър Кирилов и директора на болницата д-р Ивета Найденова.

          „В съвременната медицина има състояния, които изискват действия в т.нар. „златен час“. Това означава точна и бърза диагностика, логистика и лечение, за да може пациентът да получи животоспасяваща помощ навреме. С днешния акт категорично поставяме началото на по-навременна спешна помощ. Остава да я направим и устойчива“, подчерта министър Кирилов.

          Директорът на болницата д-р Найденова определи откриването като ново начало за региона:

          „Чрез това летище хората ще имат достъп до високоспециализирана помощ, каквато нашата болница не може да осигури. Нека всяко кацане и излитане бъде символ на надежда, качествена помощ и повече спасени животи.“

          По думите ѝ най-ценният ресурс на лечебното заведение са специалистите, които работят в него, както и младите лекари-специализанти, които са дошли в последните години.

          Изграждането на площадката е финансирано със 120 хил. лева от Министерството на здравеопазването, а още 80 хил. лева са вложени в допълнителни дейности. Подадено е искане за средства, които да позволят нощни излитания и кацания.

          Новото съоръжение вече е използвано при два случая на транспортиране на пациенти до столични болници.

