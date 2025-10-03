НА ЖИВО
      петък, 03.10.25
          Христо Янев прати трансферна издънка в дубъла

          Припомняме, че бившият играч на Ботев Пловдив и Пирин Мохамед Брахими бе изкаран в последния мач на мъжкия отбор на ЦСКА след само 10 минути престой на терена

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Лятното попълнение на ЦСКА – Мохамед Брахими, се озова във втория отбор. Той беше включен в титулярния състав на Валентин Илиев за домакинството срещу Спортист Своге във Втора лига. Двубоят е насрочен за 16:00 часа в петък. 

          Междувременно Христо Янев води усилена подготовка на „червените“ за дербито с Лудогорец. Срещата с хегемона е на Националния стадион „Васил Левски“ в неделя от 20:15 часа. 

          Решението на Христо Янев във връзка с Мохамед Брахими е смело, но за него специалистът загатна още след 1:1 при визитата на Локомотив София през миналия уикенд. Тогава той направи двойна смяна на крилото заради безличната му игра след включването му в последните 10 минути от редовното време. 

          След срещата в „Надежда“ треньорът не скри разочарованието и в прав текст призна, че именно слабото представяне е довело до рядко срещаната промяна. По всичко личи, че Брахими няма да играе срещу Лудогорец. В групата за мача със Спортист Своге не попаднаха имена като Георги Чорбаджийски, Илиан Антонов, Йоан Борносузов, а даже и Сейни Санянг, който наскоро записа игрово време във Втора лига. 

          Припомняме ви, че крилото и централният нападател изтърпяват наказания след червените си картони през второто полувреме на ремито с Марек Дупница – 1:1. 

          Съставът на ЦСКА II в петък:

          ЦСКА II: Орлинов, Сотиров, Тунчев, Чатов, Динев, Кичуков, Гилов, Илиев, Папазов, Брахими, Живков.

