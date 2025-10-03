Хулио Веласкес преди мача с Берое: На базата на сериозност и добро отношение, да вземем три точки е целта

Треньорът на Левски – Хулио Веласкес, даде пресконференция преди домакинството срещу Берое. Двубоят е събота, 4 октомври, от 20:15 часа на „Герена“. Повече от денонощие преди двубоя испанецът призна, че няма да може да разчита на контузения Карл Фабиен и наказания Майкон.

Специалистът поздрави възпитаниците си за вложението в тренировките в последно време, но ги предупреди, че ако не дадат 100 процента на терена – ще имат проблеми със заралии.

„Настроението и атмосферата нормално да е добре след победа. Считам, че освен всичко, беше и много заслужена тази победа. Нещо, което вдъхва увереност на целия отбор и всеки поотделно. Оттук насетне се подготвихме по най-добрия начин за мача. Всички са в добро състояние. Карл Фабиен е изключение – той е контузен. Всички останали нямат проблем да попаднат в групата за мача. Нещо положително като новина е, честно казано, в последните дни намирам тренировъчния процес за изключително позитивен.

Когато вашият колега ми зададе този въпрос, но е ясно, че Майкон няма да може да вземе участие заради картони. Разбира се, че сме наясно как ще процедираме в този случай. Разбира се, че няма как да обявя – това е част от плана ми за мача.

Съвсем различни са тези въпроси, що се отнася до миналото, независимо дали е било загуба. Защото всичко се променя и е динамично – начин на игра, треньори, футболисти – във връзка с това какво представлява Берое към днешна дата, ясно е, че сме ги анализирали. При тях последните седмици смениха треньора.

Отбор, който много добре се представя последните мачове. Оттук насетне мога да кажа, че ако не дадем 100%, може да имаме проблеми. Трябва да подходим скромно и уважително. По никакъв различен начин. На базата на сериозност и добро отношение, да вземем три точки е целта.

Трябва да повишим концентрацията, това е много позитивно за един щаб. Става въпрос, не че имаме избор в стартовите 11, а и кои да попадат в групата – всичко това е положително. Всички работят много добре всеки ден. Всички са на разположение“ – коментира Веласкес.