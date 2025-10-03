Индия и Китай възобновяват директните полети след 5 години

Индия и Китай ще възобновят директните полети между двете страни до края на октомври след петгодишна пауза, съобщиха официални представители.

Директните линии между двете най-населени държави в света бяха спрени по време на пандемията от COVID-19 през 2020 г. и не бяха възстановени заради нарастващо напрежение около граничните спорове.

Отношенията между Пекин и Ню Делхи постепенно се размразяват – лидерите им вече проведоха срещи в Китай и Русия през последните години.

„Беше договорено, че директните въздушни услуги, свързващи определени точки в Индия и Китай, могат да бъдат възобновени до края на октомври“, се посочва в изявление на индийското правителство. Споразумението се очаква да улесни контактите между гражданите и да подпомогне нормализирането на двустранните връзки.

Най-големият индийски авиопревозвач Indigo вече обяви, че от 26 октомври започва директни ежедневни полети между Колката и Гуанджоу, а на по-късен етап ще разшири маршрута до Ню Делхи.

Напрежението между двете страни се изостри през 2020 г., когато в сблъсъци по спорната граница в Хималаите загинаха 20 индийски и четирима китайски войници – най-тежкият инцидент между тях от десетилетия.