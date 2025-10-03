Исторически избор в Англиканската църква след 1400 години жена ще бъде на чело

Великобритания назначи Сара Мълали за нов архиепископ на Кентърбъри – първата жена, която застава начело на Църквата на Англия в цялата ѝ 1400-годишна история, съобщи агенция „Ройтерс“.

С поста си Мълали става и формален лидер на около 85 милиона англиканци по света. Решението обаче може да задълбочи разделенията с по-консервативните клонове на църквата в Африка, където живеят близо две трети от вярващите – в страни като Нигерия, Кения и Уганда.

Назначението стана възможно благодарение на реформа, приета преди 11 години, която отвори пътя за жени в най-високите духовни позиции. Като 106-и архиепископ на Кентърбъри, Мълали оглавява една от последните сфери на британския обществен живот, ръководени дълго време изцяло от мъже.

63-годишната Мълали е бивша медицинска сестра и е работила като главен медицински директор на Англия в началото на XXI век. Тя се обявява за отворена и прозрачна култура в църквите, където да има място за различия и несъгласия. В предишно интервю тя е отбелязала:

„Има много общи черти между сестринството и това да си свещеник. Всичко е свързано с хората и с това да си до тях през най-трудните моменти в живота им.“

Назначението беше обявено от офиса на премиера Киър Стармър с официалното съгласие на крал Чарлз III, който като монарх е и глава на Англиканската църква – роля, установена през XVI век от крал Хенри VIII.

Англиканската църква беше без лидер от ноември миналата година, когато Джъстин Уелби подаде оставка след скандал за прикриване на случаи на малтретиране на деца.