      петък, 03.10.25
          Ивелин Михайлов с първи коментар за катастрофата на „Макларън"-а: Поемаме си отговорността

          Никола Павлов
          Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов обяви пред журналисти в парламента, че формацията внася две конституционни искания, за които вече е събирала подписи.

          „Благодарим на депутатите от МЕЧ и „Възраждане“, защото ги подписаха. Едното е за нелегитимното избиране на номинационна комисия на КПК, а второто е за правителството, което е избрано по незаконов начин“, каза Михайлов.

          Той подчерта, че според решението на Конституционния съд, който отмени мандатите на осем депутати, участвали в избора на кабинета „Желязков“, решенията на правителството следва да бъдат обявени за нищожни.

          „Надяваме се на съвестта на конституционните съдии, за да спасят страната от случващото се“, заяви Михайлов.

          По повод катастрофата с брандирания автомобил „Макларън“ на „Величие“, станала вчера на пътя Сливен – Ямбол, лидерът на партията уточни, че колата не е собственост на формацията, а е дарена от бизнесмена Светослав Илчовски, който предоставил два автомобила на движението.

          „Момчето, което е карало, е наш активист. Колата е предназначена за летни условия, а той е карал неправилно в дъжда. Извиняваме се на хората за причиненото неудобство. Поемаме си отговорността. Няма пострадали. Автомобилът ще бъде ремонтиран за наша сметка и върнат на г-н Илчовски“, поясни Михайлов.

          10 КОМЕНТАРА

            • Ivelina Todorova Русофил е кмета на София дето родата му до девето коляно е учила в школата на КГБ,също Дамаджаната (Рашков) е цял живот русофил ,също К Петков,баща му и приятеля му-ТРАКТОРА-виден комунист.Б Борисов,Всичките от ДБ и така нататък.Ивелин Михаилов е единствения от обикновено севейство(не руско) и единствения който в последната година ходи 10 пъти да общува с колегите си в Европа и 0 пъти в Русия Само олигофрен може да нарочи Михайлов за русофил

            • Ivelina Todorova Така е. Другите пък са зависими от щатите. Всеки е зависим. Докато се прави така няма оправия.

            • Galin Prodanov ами най вероятно е дарена за определена цел. Е за това и трябва да се върне и то във видът е които е получена движимата вещ. В случая автомобила. Колко страни въпроси задавате. Това трябваше да се знае. Елементарно е!

