Ивелин Михайлов с първи коментар за катастрофата на „Макларън“-а: Поемаме си отговорността

Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов обяви пред журналисти в парламента, че формацията внася две конституционни искания, за които вече е събирала подписи.

„Благодарим на депутатите от МЕЧ и „Възраждане“, защото ги подписаха. Едното е за нелегитимното избиране на номинационна комисия на КПК, а второто е за правителството, което е избрано по незаконов начин“, каза Михайлов.

Той подчерта, че според решението на Конституционния съд, който отмени мандатите на осем депутати, участвали в избора на кабинета „Желязков“, решенията на правителството следва да бъдат обявени за нищожни.

„Надяваме се на съвестта на конституционните съдии, за да спасят страната от случващото се“, заяви Михайлов.

По повод катастрофата с брандирания автомобил „Макларън“ на „Величие“, станала вчера на пътя Сливен – Ямбол, лидерът на партията уточни, че колата не е собственост на формацията, а е дарена от бизнесмена Светослав Илчовски, който предоставил два автомобила на движението.

„Момчето, което е карало, е наш активист. Колата е предназначена за летни условия, а той е карал неправилно в дъжда. Извиняваме се на хората за причиненото неудобство. Поемаме си отговорността. Няма пострадали. Автомобилът ще бъде ремонтиран за наша сметка и върнат на г-н Илчовски“, поясни Михайлов.