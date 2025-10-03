НА ЖИВО
          Война

          Израел задържа над 400 активисти от „флотилията за Газа"

          Снимка: БГНЕС
          Повече от 400 пропалестински активисти на борда на 41 плавателни съда, насочени към Газа с хуманитарна помощ, са задържани от израелските военноморски сили.

          „В операция, продължила около 12 часа, военноморските сили на Израел осуетиха мащабен опит за проникване от стотици лица на борда на 41 плавателни съда, които бяха заявили намерение да нарушат законната морска блокада на Ивицата Газа“, заяви източник от израелското правителство пред АФП.

          В края на операцията над 400 души са безопасно транспортирани до пристанище Ашдод, където са предадени на израелската полиция.

