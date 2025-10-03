ИЗВЪНРЕДНО: Има жертва на наводнението в Елените, може да са и повече (ОБНОВЕНО)

Наводнението във ваканционно селище Елените доведе до трагичен инцидент с една жертва и наложи спешна евакуация на хора. Това съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров.

„В Свети Влас няма бедстващи хора“, уточни Тодоров.

Министерският съвет свика извънредно заседание заради ситуацията.

На място работят над 10 екипа на пожарната, подкрепени от екипи от Несебър и Поморие, както и от водолази и специализирана амфибия от Варна.

По първоначални данни приливна вълна е заляла хотели и сгради, а автомобили са били отнесени от водата.

Спасителни екипи с високопроходима техника успяха да достигнат до засегнатите хотели. Досега са евакуирани шест жени, три от които от Полша, а в подземен етаж на сграда е открито тялото на мъж.

Претърсването на сградите продължава, като акцентът е върху издирването на евентуално затрупани хора.

Наводнението във ваканционно селище Елените придобива драматични измерения – има информация за загинали хора и затиснати в хотелите, които трябва да бъдат евакуирани. Това заяви в интервю за БНР Кръстьо Пеев от Гражданско сдружение „Обществен съвет“ в Несебър.

„Ситуацията в „Елените“ е изключително тежка, тече река от кал и отломки. Десетки автомобили са отнесени към морето, както и павилиони и тоалетни. Има хора, затворени в комплексите, които трябва да бъдат евакуирани. Ресурсът на пожарната и Гражданска защита не достига – нужни са доброволци“, посочи Пеев в предаването „12+3“.

По думите му предстои евакуация в училището в Свети Влас, а Старият град на Несебър също е наводнен, като на пристанището положението е критично.

„В Елените е зловеща ситуацията. Бедствието се развива, а реакцията на държавата е закъсняла. Както обикновено първо реагират гражданите, после държавата“, коментира още Пеев.