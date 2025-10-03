Извънредно заседание за „Топлофикация София“: анекс с „Булгаргаз“ и ремонти по мрежата

Общинските съветници ще изслушат ръководството на дружеството за анекс към договора и ремонтите по топлопреносната мрежа.

В Столичния общински съвет се провежда извънредно заседание с една основна точка в дневния ред – изслушване на изпълнителния директор на „Топлофикация София“ Петър Петров и председателя на управителния съвет Милена Ценова. Темата е необходимостта от удължаване на договора за доставка на природен газ между дружеството и обществения доставчик „Булгаргаз“.

Държавната компания вече е внесла предложение за анекс към договора. Общинските съветници ще поискат и подробна информация за планираните ремонтни дейности по топлопреносната мрежа.

Наскоро „Топлофикация София“ съобщи за предстоящ ремонт в квартал „Дружба 2“, който ще остави жителите без отопление и топла вода до края на годината.