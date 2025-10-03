НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 03.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Извънредно заседание за „Топлофикация София“: анекс с „Булгаргаз“ и ремонти по мрежата

          0
          13
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Общинските съветници ще изслушат ръководството на дружеството за анекс към договора и ремонтите по топлопреносната мрежа.

          - Реклама -

          В Столичния общински съвет се провежда извънредно заседание с една основна точка в дневния ред – изслушване на изпълнителния директор на „Топлофикация София“ Петър Петров и председателя на управителния съвет Милена Ценова. Темата е необходимостта от удължаване на договора за доставка на природен газ между дружеството и обществения доставчик „Булгаргаз“.

          Държавната компания вече е внесла предложение за анекс към договора. Общинските съветници ще поискат и подробна информация за планираните ремонтни дейности по топлопреносната мрежа.

          Наскоро „Топлофикация София“ съобщи за предстоящ ремонт в квартал „Дружба 2“, който ще остави жителите без отопление и топла вода до края на годината.

          Общинските съветници ще изслушат ръководството на дружеството за анекс към договора и ремонтите по топлопреносната мрежа.

          - Реклама -

          В Столичния общински съвет се провежда извънредно заседание с една основна точка в дневния ред – изслушване на изпълнителния директор на „Топлофикация София“ Петър Петров и председателя на управителния съвет Милена Ценова. Темата е необходимостта от удължаване на договора за доставка на природен газ между дружеството и обществения доставчик „Булгаргаз“.

          Държавната компания вече е внесла предложение за анекс към договора. Общинските съветници ще поискат и подробна информация за планираните ремонтни дейности по топлопреносната мрежа.

          Наскоро „Топлофикация София“ съобщи за предстоящ ремонт в квартал „Дружба 2“, който ще остави жителите без отопление и топла вода до края на годината.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Тежък трафик и риск от наводнения заради циклона над България

          Новинарски Екип -
          България остава под влиянието на обширен средиземноморски циклон и в последния работен ден от седмицата.
          Инциденти

          Смъртоносен сблъсък в Кресненското дефиле: камион и микробус затвориха пътя

          Новинарски Екип -
          Катастрофа между камион и микробус блокира движението в Кресненското дефиле и в двете посоки.
          Инциденти

          Царево под вода: Обявено бедствено положение след рекордни валежи (ВИДЕО)

          Новинарски Екип -
          След заседание на кризисния щаб, в община Царево беше въведено бедствено положение.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions