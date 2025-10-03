Кандидатът за главен прокурор Методи Лалов предупреди съдия

Европейският парламент ще гласува следващата седмица вот на недоверие срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Гласуването е насрочено за четвъртък в Страсбург, а обсъждането ще се проведе в понеделник. За успех на процедурата ще бъде необходимо мнозинство от две трети от подадените гласове.

Два отделни вота са внесени – от групата „Патриоти за Европа“ и от Левицата. Евродепутати от четири политически групи вече обявиха, че ще подкрепят искането за сваляне на Фон дер Лайен.

„Европа на суверенните нации“ съобщи, че ще подкрепи предложението на „Патриоти за Европа“, но ще се въздържи при гласуването на Левицата. От „Европейски консерватори и реформисти“ все още няма общо решение, но част от депутатите им се очаква да подкрепят вота на Левицата.

„Патриоти за Европа“ обвиняват Фон дер Лайен за финансови скандали в Европейската комисия, липса на прозрачност, несправяне с миграцията и постигнатото търговско споразумение със САЩ. В предложението на Левицата критиките са насочени към политиката на ЕК по отношение на конфликта в Газа, опазването на природата и международните търговски споразумения.

Припомняме, че първи вот на недоверие срещу Фон дер Лайен вече беше гласуван на 10 юли по инициатива на ЕКР, но не успя. Тогава тя заяви, че подобни действия се подкрепят от враговете на ЕС, сред които посочи Русия.