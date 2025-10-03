Киселова: Има три основни проблема при младите хора

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова очерта три тревожни тенденции при младите хора над 18 години – отношението към ученето и образованието, насилието и конфликтът със закона.

Тя говори на кръглата маса „Младите в България: от обещания към действия“, организирана от политическо движение „Социалдемократи“.

„Делът на младите като общ процент от населението у нас намалява. Тази година първокласниците са 55 хиляди“, подчерта Киселова и добави, че страната е в дълг не само с редовното изготвяне на докладите за състоянието на младежта, но и с провеждането на реални секторни политики.

Тя настоя за умно планирани мерки, които да обхващат едновременно образованието, здравословното хранене, спорта и работата с децата в конфликт със закона, като акцентът трябва да е върху превенцията.

Киселова припомни, че в парламента вече са внесени докладите за младежта за 2023 и 2024 г., но едва миналата година са били представени и тези за периода 2020–2022 г. „Вероятно част от младите хора, описани там, вече попадат в категорията на възрастните“, отбеляза тя.