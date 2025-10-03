НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 03.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Кметът на Царево: Не излизайте от домовете си

          5
          103
          Царево, наводнение
          Царево, наводнение
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „В Община Царево е обявено бедствено положение. Рекордни количества дъжд, повече от предходното бедствие. Няма жертви и пострадали. Евакуирани са всички хора от потенциално опасни райони.“

          - Реклама -

          Това заяви пред БНР кметът на Царево Марин Киров.

          По думите му, на терен са предприети превантивни действия от екипите на полицията, пожарната и общината. Някои населени места са останали без ток, но аварийните групи работят за възстановяване на електрозахранването.

          Затворени са пътищата между Лозенец и Царево през селищно образувание „Арапя“, както и отсечката от Царево до село Изгрев.

          „Призоваваме гражданите от цялата община да не излизат от домовете си“, подчерта Киров.

          „В Община Царево е обявено бедствено положение. Рекордни количества дъжд, повече от предходното бедствие. Няма жертви и пострадали. Евакуирани са всички хора от потенциално опасни райони.“

          - Реклама -

          Това заяви пред БНР кметът на Царево Марин Киров.

          По думите му, на терен са предприети превантивни действия от екипите на полицията, пожарната и общината. Някои населени места са останали без ток, но аварийните групи работят за възстановяване на електрозахранването.

          Затворени са пътищата между Лозенец и Царево през селищно образувание „Арапя“, както и отсечката от Царево до село Изгрев.

          „Призоваваме гражданите от цялата община да не излизат от домовете си“, подчерта Киров.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          ОФИЦИАЛНО: Един загинал и един в неизвестност заради бедствието по Черноморието

          Никола Павлов -
          Щабът към Министерството на вътрешните работи се събра на спешно заседание заради усложнената метеорологична обстановка в страната. „В три области – Бургас, Монтана и Перник...
          Крими

          Нови обвинения срещу кмета на Минерални бани

          Новинарски Екип -
          Прокуратурата повдига нови обвинения срещу кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер, чието отстраняване от длъжност вече е поискано от държавното обвинение
          Общество

          Критична ситуация: Нов циклон удря Несебър и Свети Влас, издирват хората с лодки

          Никола Павлов -
          Улици в Несебър, Слънчев бряг, Свети Влас и Елените са превърнати в кални реки, пътната инфраструктура е силно пострадала, а около 30 автомобила са...

          5 КОМЕНТАРА

          1. Нали сме в „клуба на богатите“!
            Е това донесе еврогейската демокрация – безхаберието!

          2. Нали всяка година от първи юли увеличават цената на тока, заради вложени инвестиции в електропреносната мрежа

          4. НАПРОТИВ, веднага излизайте и започвайте
            да почиствате навсякъде, но първо деретата.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions