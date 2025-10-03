Кметът на Царево: Не излизайте от домовете си

„В Община Царево е обявено бедствено положение. Рекордни количества дъжд, повече от предходното бедствие. Няма жертви и пострадали. Евакуирани са всички хора от потенциално опасни райони.“
Това заяви пред БНР кметът на Царево Марин Киров.
По думите му, на терен са предприети превантивни действия от екипите на полицията, пожарната и общината. Някои населени места са останали без ток, но аварийните групи работят за възстановяване на електрозахранването.
Затворени са пътищата между Лозенец и Царево през селищно образувание „Арапя“, както и отсечката от Царево до село Изгрев.
„Призоваваме гражданите от цялата община да не излизат от домовете си“, подчерта Киров.
Нали сме в „клуба на богатите“!
Е това донесе еврогейската демокрация – безхаберието!
Нали всяка година от първи юли увеличават цената на тока, заради вложени инвестиции в електропреносната мрежа
Толкова може кметът. А да почисти дерето и канализацията не може?
НАПРОТИВ, веднага излизайте и започвайте
да почиствате навсякъде, но първо деретата.
Това е резултатът от 35 години: ,,Няма само аз да страдам“