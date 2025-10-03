Кметът на София отрече BG-ALERT да е задействан без негово знание

Кметът на София Васил Терзиев отрече BG-ALERT да е задействан без негово знание, като посочи, че това е било съгласувано с дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и го определи като правилно решение.

Освен това той посочи, че на Витоша са паднали много дървета, но няма инциденти, а почистването на пътя е протекло по план.

По думите му, подготовката на Общината – включваща почистване на речни корита, шахти и механизъм за бърза реакция – е осигурила навременна реакция.

Терзиев обяви още, че се работи и по създаването на мобилно приложение за уведомяване на гражданите при подобни ситуации. Днес СОС заседава извънредно, за да изслуша ръководството на „Топлофикация София“.