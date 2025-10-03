Кметът на София отрече BG-ALERT да е задействан без негово знание

Кметът на София Васил Терзиев отрече BG-ALERT да е задействан без негово знание, като посочи, че това е било съгласувано с дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и го определи като правилно решение.
- Реклама -
Освен това той посочи, че на Витоша са паднали много дървета, но няма инциденти, а почистването на пътя е протекло по план.
По думите му, подготовката на Общината – включваща почистване на речни корита, шахти и механизъм за бърза реакция – е осигурила навременна реакция.
Терзиев обяви още, че се работи и по създаването на мобилно приложение за уведомяване на гражданите при подобни ситуации. Днес СОС заседава извънредно, за да изслуша ръководството на „Топлофикация София“.
Кметът на София Васил Терзиев отрече BG-ALERT да е задействан без негово знание, като посочи, че това е било съгласувано с дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и го определи като правилно решение.
- Реклама -
Освен това той посочи, че на Витоша са паднали много дървета, но няма инциденти, а почистването на пътя е протекло по план.
По думите му, подготовката на Общината – включваща почистване на речни корита, шахти и механизъм за бърза реакция – е осигурила навременна реакция.
Терзиев обяви още, че се работи и по създаването на мобилно приложение за уведомяване на гражданите при подобни ситуации. Днес СОС заседава извънредно, за да изслуша ръководството на „Топлофикация София“.
Перфектният кмет – враг на мафията
Кажи сега в паниката която те обзе от първия сняг, натисна ли копчето или не?
ВАСКО УХОТО НЕМОЖАЧ, НЕМОЖАЧ!!!
Svilen Evgeniev Ти какво можеш,сложи си поне едни зъби!
Svilen Evgeniev Пеевски за такива коментари ви плаща копейки