Консулът ни в Израел посети Васил Димитров, той поиска екстрадиция

Българското външно министерство съобщи, че след активни действия на МВнР и посолството ни в Тел Авив тази сутрин консулът на страната ни е посетил задържания български гражданин Васил Димитров.
От институцията уточняват, че той е в добро физическо и психическо състояние и е потвърдил пред консула желанието си да бъде екстрадиран от Израел.
„Министерството на външните работи, в контакт с израелските власти, работи за реализиране на възможно най-бързо завръщане на нашия сънародник в България“, заявиха от МВнР.
Консула си изпълнил задължението…
Той да не е престъпник че свинските български власти му искат екстрадация? Нещастници 🤮🐷
Приятелските отсношения на дипломатите ни с натаняхуту! не бива да са в ущърб защитата на български граждани застрашени или нападани от агресията на израел