      събота, 04.10.25
          Консулът ни в Израел посети Васил Димитров, той поиска екстрадиция

          Снимка: БГНЕС
          Българското външно министерство съобщи, че след активни действия на МВнР и посолството ни в Тел Авив тази сутрин консулът на страната ни е посетил задържания български гражданин Васил Димитров.

          От институцията уточняват, че той е в добро физическо и психическо състояние и е потвърдил пред консула желанието си да бъде екстрадиран от Израел.

          „Министерството на външните работи, в контакт с израелските власти, работи за реализиране на възможно най-бързо завръщане на нашия сънародник в България“, заявиха от МВнР.

