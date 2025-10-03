Консулът ни в Израел посети Васил Димитров, той поиска екстрадиция

Българското външно министерство съобщи, че след активни действия на МВнР и посолството ни в Тел Авив тази сутрин консулът на страната ни е посетил задържания български гражданин Васил Димитров.

От институцията уточняват, че той е в добро физическо и психическо състояние и е потвърдил пред консула желанието си да бъде екстрадиран от Израел.

„Министерството на външните работи, в контакт с израелските власти, работи за реализиране на възможно най-бързо завръщане на нашия сънародник в България“, заявиха от МВнР.