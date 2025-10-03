Кошмарна грешка в края измъкна Локомотив (Пд)

Септември и Локомотив (Пловдив) направиха 2:2 в първи мач от 11-ия кръг на efbet Лига, игран на стадион „Локомотив“ в Надежда. Двубоят премина през обрати, а в последните секунди „смърфовете“ се спасиха от загуба след сериозна грешка на вратаря Янко Георгиев.

- Реклама -

Локомотив поведе в продължението на първото полувреме, когато капитанът Парвиз Умарбаев се хвърли на шпагат и прати топката във вратата.

През втората част Бертран Фурие се превърна в герой за домакините. Нападателят първо изравни в 66-ата минута от дузпа, отсъдена след игра с ръка на Умарбаев, а само две минути по-късно вкара и втори гол за пълен обрат – 2:1. С това Фурие оглави голмайсторската листа на първенството с 8 попадения.

Когато изглеждаше, че Септември ще вземе трите точки, дойде съдбовният момент в добавеното време. Вратарят Янко Георгиев изпусна топката след центриране и Лукас Риян я прати в мрежата за крайното 2:2.

След равенството Локомотив (Пловдив) има 20 точки, докато Септември е без победа вече четири поредни мача и остава с 8.