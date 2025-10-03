Костадинов: Парламентът стана играчка в ръцете на двама души

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви в кулоарите на парламента, че партията ще внесе три конституционни искания, които ще бъдат подготвени през следващата седмица.

- Реклама -

„Здравият разум изисква да пуснем искания до Конституционния съд заради приетите по спешност, без да са спешни, законопроекти за ДАНС, ДАР и ДАТО. Ще се обърнем и към всички останали партии в парламента, които смятат, че случващото се е ненормално“, подчерта той.

По думите му парламентът е превърнат в „играчка в ръцете на двама души“, а депутатите са сведени до „натискащи копчета, без да знаят за какво гласуват“.

Костадинов определи случващото се като „унижение“ и заяви, че институцията парламент деградира.

Относно становището на ВКС, че Борислав Сарафов не може да бъде и.ф. главен прокурор, лидерът на „Възраждане“ припомни, че партията е предупреждавала за това още през февруари:

„Пеевски, който контролира Сарафов, вече иска да го смени с някой друг. Прекалено бързо започнаха да се изхабяват марионетките, но това е може би единственото хубаво на кризата у нас“, коментира той.

Костадинов заключи, че съдебната система в България „работи само когато ѝ се натисне копчето“.