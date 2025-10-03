НА ЖИВО
          Костадинов: Парламентът стана играчка в ръцете на двама души

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви в кулоарите на парламента, че партията ще внесе три конституционни искания, които ще бъдат подготвени през следващата седмица.

          „Здравият разум изисква да пуснем искания до Конституционния съд заради приетите по спешност, без да са спешни, законопроекти за ДАНС, ДАР и ДАТО. Ще се обърнем и към всички останали партии в парламента, които смятат, че случващото се е ненормално“, подчерта той.

          По думите му парламентът е превърнат в „играчка в ръцете на двама души“, а депутатите са сведени до „натискащи копчета, без да знаят за какво гласуват“.

          Костадинов определи случващото се като „унижение“ и заяви, че институцията парламент деградира.

          Относно становището на ВКС, че Борислав Сарафов не може да бъде и.ф. главен прокурор, лидерът на „Възраждане“ припомни, че партията е предупреждавала за това още през февруари:

          „Пеевски, който контролира Сарафов, вече иска да го смени с някой друг. Прекалено бързо започнаха да се изхабяват марионетките, но това е може би единственото хубаво на кризата у нас“, коментира той.

          Костадинов заключи, че съдебната система в България „работи само когато ѝ се натисне копчето“.

