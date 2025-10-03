НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 03.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Критична ситуация: Нов циклон удря Несебър и Свети Влас, издирват хората с лодки

          0
          776
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Улици в Несебър, Слънчев бряг, Свети Влас и Елените са превърнати в кални реки, пътната инфраструктура е силно пострадала, а около 30 автомобила са залети до покривите. Областният управител Владимир Крумов изведе кризисния щаб на терен.

          - Реклама -

          Главният комисар Александър Джартов пристигна на място и разпореди включването на още 10 екипа на пожарната. Учениците от основното училище в Свети Влас вече са евакуирани и върнати в Слънчев бряг със специално изпратен автобус.

          Междувременно нов циклон удари района на Несебър и Свети Влас, което допълнително усложни обстановката. Спасителни екипи с лодки претърсват вилни зони за блокирани хора, а наводнените улици правят достъпа изключително труден.

          Спасителите издирват и мъж, подал сигнал от автомобил, за който има съмнения, че е бил завлечен в морето.

          Наводнението, предизвикано от проливните дъждове в района на „Елените“ и Свети Влас, взе първа жертва, съобщиха по-рано властите. Кметът на Несебър Николай Димитров съобщи за загинал мъж, открит в подземно помещение на своята вила. Други три жени са били спасени от екипи на пожарната.

          Зам.-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров уточни, че приливната вълна е дошла от затлачено дере, а спасителната операция в комплекса продължава. По думите му няма други бедстващи в Свети Влас.

          Министърът на околната среда Манол Генов заяви, че бедствието е причинено от прииждането на дере „Козлук“ след паднали 200–250 литра дъжд на кв.м, като е разпоредена проверка за строителните разрешителни в района. Министърът на туризма Мирослав Боршош съобщи, че трима полски туристи са били евакуирани и няма данни за други чуждестранни пострадали.

          Енергийният министър Жечо Станков увери, че токът е спрян само превантивно на места с висока вода, а Военното министерство е изпратило лодки и спасителни екипи.

          Улици в Несебър, Слънчев бряг, Свети Влас и Елените са превърнати в кални реки, пътната инфраструктура е силно пострадала, а около 30 автомобила са залети до покривите. Областният управител Владимир Крумов изведе кризисния щаб на терен.

          - Реклама -

          Главният комисар Александър Джартов пристигна на място и разпореди включването на още 10 екипа на пожарната. Учениците от основното училище в Свети Влас вече са евакуирани и върнати в Слънчев бряг със специално изпратен автобус.

          Междувременно нов циклон удари района на Несебър и Свети Влас, което допълнително усложни обстановката. Спасителни екипи с лодки претърсват вилни зони за блокирани хора, а наводнените улици правят достъпа изключително труден.

          Спасителите издирват и мъж, подал сигнал от автомобил, за който има съмнения, че е бил завлечен в морето.

          Наводнението, предизвикано от проливните дъждове в района на „Елените“ и Свети Влас, взе първа жертва, съобщиха по-рано властите. Кметът на Несебър Николай Димитров съобщи за загинал мъж, открит в подземно помещение на своята вила. Други три жени са били спасени от екипи на пожарната.

          Зам.-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров уточни, че приливната вълна е дошла от затлачено дере, а спасителната операция в комплекса продължава. По думите му няма други бедстващи в Свети Влас.

          Министърът на околната среда Манол Генов заяви, че бедствието е причинено от прииждането на дере „Козлук“ след паднали 200–250 литра дъжд на кв.м, като е разпоредена проверка за строителните разрешителни в района. Министърът на туризма Мирослав Боршош съобщи, че трима полски туристи са били евакуирани и няма данни за други чуждестранни пострадали.

          Енергийният министър Жечо Станков увери, че токът е спрян само превантивно на места с висока вода, а Военното министерство е изпратило лодки и спасителни екипи.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          ОФИЦИАЛНО: Един загинал и един в неизвестност заради бедствието по Черноморието

          Никола Павлов -
          Щабът към Министерството на вътрешните работи се събра на спешно заседание заради усложнената метеорологична обстановка в страната. „В три области – Бургас, Монтана и Перник...
          Крими

          Нови обвинения срещу кмета на Минерални бани

          Новинарски Екип -
          Прокуратурата повдига нови обвинения срещу кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер, чието отстраняване от длъжност вече е поискано от държавното обвинение
          Инциденти

          Опасно време: Планинари съветват да не се ходи в планините

          Новинарски Екип -
          Планинари предупреждават за силен горолом на Витоша. Снегът и бурният вятър могат да съборят дървета и да направят рискови туристическите маршрути.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions