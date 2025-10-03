Критична ситуация: Нов циклон удря Несебър и Свети Влас, издирват хората с лодки

Улици в Несебър, Слънчев бряг, Свети Влас и Елените са превърнати в кални реки, пътната инфраструктура е силно пострадала, а около 30 автомобила са залети до покривите. Областният управител Владимир Крумов изведе кризисния щаб на терен.

Главният комисар Александър Джартов пристигна на място и разпореди включването на още 10 екипа на пожарната. Учениците от основното училище в Свети Влас вече са евакуирани и върнати в Слънчев бряг със специално изпратен автобус.

Междувременно нов циклон удари района на Несебър и Свети Влас, което допълнително усложни обстановката. Спасителни екипи с лодки претърсват вилни зони за блокирани хора, а наводнените улици правят достъпа изключително труден.

Спасителите издирват и мъж, подал сигнал от автомобил, за който има съмнения, че е бил завлечен в морето.

Наводнението, предизвикано от проливните дъждове в района на „Елените“ и Свети Влас, взе първа жертва, съобщиха по-рано властите. Кметът на Несебър Николай Димитров съобщи за загинал мъж, открит в подземно помещение на своята вила. Други три жени са били спасени от екипи на пожарната.

Зам.-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров уточни, че приливната вълна е дошла от затлачено дере, а спасителната операция в комплекса продължава. По думите му няма други бедстващи в Свети Влас.

Министърът на околната среда Манол Генов заяви, че бедствието е причинено от прииждането на дере „Козлук“ след паднали 200–250 литра дъжд на кв.м, като е разпоредена проверка за строителните разрешителни в района. Министърът на туризма Мирослав Боршош съобщи, че трима полски туристи са били евакуирани и няма данни за други чуждестранни пострадали.

Енергийният министър Жечо Станков увери, че токът е спрян само превантивно на места с висока вода, а Военното министерство е изпратило лодки и спасителни екипи.