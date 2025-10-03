НА ЖИВО
          Ламин Ямал пак ще стряска сънищата на българските национали

          Селекционерът на европейските шампиони определи групата от играчи, които ще участват в двубоите от световните квалификации през Октомври

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Селекционерът на Испания Луис де Ла Фуенте обяви списъка си с футболисти, които ще се изправят в световните квалификации срещу България на 14 октомври във Валядолид, както и три дни по-рано срещу Грузия в Елче.

          Отново на линия е голямата звезда на Барселона Ламин Ямал, който се контузи след септемврийските мачове от групата и пропусна няколко срещи на каталунците. Това пък доведе до словесни престрелки между треньора на испанските шампиони Ханзи Флик и селекционера Де Ла Фуенте.

          За Испания се завръщат десния бранител на Атлетико Мадрид Маркос Йоренте и неговият съотборник в средата на терена Пабло Бариос. В състава отново са играчи, които отсъстваха миналия месец поради контузии – Йереми Пино (Кристъл Палас) и Саму Омородион (Порто).

          Заради контузия в състава не попадна една от големите звезди – крилото на Атлетик Билбао Нико Уилямс.

          Гави и Фермин Лопес от Барселона, десният бек на Реал Мадрид Даниел Карвахал и Фабиан Руис също са извън сметките заради травми.  Отсъства и опитният нападател и капитан Алваро Мората, а отново не е повикан бранителят на Атлетик Билбао Аймерик Лапорт.

          Испания стартира ударно квалификациите за Мондиал 2026 с убедителни победи с 3:0 над България на “Васил Левски” и още по-гръмкото 6:0 като гост на Турция.

          Съставът на Испания:

          Вратари: Давид Рая, Унай Симон и Алекс Ремиро

          Защитници: Маркос Йоренте, Вивиан, Робин Льо Норман, Марк Кукурея, Дийн Хаусен, Педро Поро, Пау Кубарси, Грималдо.

          Полузащитници: Мартин Субименди, Микел Мерино, Педри, Дани Олмо, Родриго Ернандес-Родри, Алейш Гарсия, Пабло Бариос, Алекс Баена

          Нападатели: Ламин Ямал, Феран Торес, Микел Оярсабал, Саму, Хорхе Де Фрутос, Хесус Родригес, Йереми Пино

