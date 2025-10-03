НА ЖИВО
          Люксембург под светлините на прожекторите: Великият херцог Анри абдикира (ВИДЕО)

          Исторически ден за Люксембург: днес Великият херцог Анри официално ще се оттегли от престола, слагайки край на близо четвърт век начело на западноевропейската монархия. С подписването на Акта за абдикация той ще предаде управлението на своя най-голям син – престолонаследника Гийом, който ще приеме титлата Велик херцог.

          Тържествената церемония се очаква да привлече вниманието на Европа, тъй като в Люксембург ще пристигнат представители на кралски династии и държавни глави от съседни страни. Това ще постави страната с население от около половин милион души в центъра на международния интерес.

          Събитието отбелязва началото на нова ера за монархията в Люксембург, която продължава да играе значима роля в европейската политическа и културна сцена.

          - Реклама -

