Люксембург под светлините на прожекторите: Великият херцог Анри абдикира (ВИДЕО)

Исторически ден за Люксембург: днес Великият херцог Анри официално ще се оттегли от престола, слагайки край на близо четвърт век начело на западноевропейската монархия. С подписването на Акта за абдикация той ще предаде управлението на своя най-голям син – престолонаследника Гийом, който ще приеме титлата Велик херцог.

Тържествената церемония се очаква да привлече вниманието на Европа, тъй като в Люксембург ще пристигнат представители на кралски династии и държавни глави от съседни страни. Това ще постави страната с население от около половин милион души в центъра на международния интерес.

Събитието отбелязва началото на нова ера за монархията в Люксембург, която продължава да играе значима роля в европейската политическа и културна сцена.