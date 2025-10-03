Макрон обвини Русия за фотожурналиста, убит от дрон в Донбас

Френският президент Еманюел Макрон обвини Русия за убийството на френски фотожурналист, загинал при удар от дрон по време на работа в източния украински регион Донбас.

„С дълбока скръб научих за смъртта на Антони Лаликан, който стана жертва на атака от руски дронове“, написа френският президент в платформата X, на фона на нарастващо напрежение между Русия и европейските държави.

Украинският журналист Георгий Иванченко е бил ранен при същата атака. И двамата с Лаликан се съобщава, че са носели защитни жилетки с надпис „Press“.