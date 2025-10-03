НА ЖИВО
          Макрон обвини Русия за фотожурналиста, убит от дрон в Донбас

          Френският президент Еманюел Макрон обвини Русия за убийството на френски фотожурналист, загинал при удар от дрон по време на работа в източния украински регион Донбас.

          „С дълбока скръб научих за смъртта на Антони Лаликан, който стана жертва на атака от руски дронове“, написа френският президент в платформата X, на фона на нарастващо напрежение между Русия и европейските държави.

          Украинският журналист Георгий Иванченко е бил ранен при същата атака. И двамата с Лаликан се съобщава, че са носели защитни жилетки с надпис „Press“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Орбан: Членството на Украйна ще въвлече ЕС във война с Русия

          Владимир Висоцки -
          Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че Унгария ще се противопостави на присъединяването на Украйна към Европейския съюз, предупреждавайки, че приемането на Киев ще въвлече...
          Политика

          Чистка в руските разузнавателни агенции, рисков ход на Путин

          Владимир Висоцки -
          Разузнавателните служби на Путин се прочистват от неруски граждани. Политика, която е напълно в противоречие с многоетническата история на службите. Това е рискован ход,...
          Общество

          200 000 италианци протестираха в знак на подкрепа за хуманитарната флотилия за Газа

          Владимир Висоцки -
          Над 200 000 души протестираха в цяла Италия на 3 октомври, като прекъснаха работата си в знак на подкрепа за хуманитарната флотилия за Газа,...

