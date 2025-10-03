НА ЖИВО
          Мантинела-убиец на „Хемус" прониза баща на 3-годишно дете

          1
          177
          katastrofa2
          katastrofa2
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Трагедия на автомагистрала „Хемус“ – 33-годишен мъж, баща на 3-годишно дете, загина след като мантинела буквално го прониза. Инцидентът се е случил във вчерашния ден, а за него алармира Николай Попов – бащата на Сияна, която загина при катастрофа край село Телиш.

          „Загиналият на „Хемус“ беше само на 33 години. Баща на малко дете. Не беше пътен убиец, нито системен нарушител. Това, че е карал американски автомобил, не го прави такъв – проверено е. По предварителни данни скоростта му е била между 107 и 115 км/ч при ограничение от 140 км/ч. Да, валеше дъжд, но повечето коли се движеха още по-бързо“, пише Попов.

          Той твърди, че истинската причина за фаталния изход не е поведението на шофьора, а опасната инфраструктура:

          „На това място вече са станали десетки катастрофи. Мантинелата, която трябваше да спаси живот, се превърна в оръжие. Скъсана и неизправна – вместо да поеме удара, тя буквално прониза човека и го уби на място. Намушкан от мантинела – така загина той.“

          Попов е категоричен, че става дума за човешко безхаберие и корупция:

          „Не, това не беше самоубийство. Него го уби безхаберието и корупцията. Маркировката ясно показваше, че мантинелата е за смяна. Но никой не я беше сменил.“

          По думите му има служители, които си вършат работата, но и такива, които носят пряка отговорност за трагедии като тази:

          „Началникът на Областното пътно управление – София, е за затвора. Надявам се този път поне да има виновни. Това поредно безобразие не бива да бъде прикрито.“

          1. Корупцията убива,а най вече основният проблем е апатията и тоталното безразличие на българското стадо.
            В т.н уж евро България няма нищо….ама нищо което минимално поне да се доближава до подобните нища в Европа,в това число и пътищата.

