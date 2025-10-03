НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 03.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Масово натравяне с метанол в Русия, 41 души загинаха в Ленинградска област

          41
          121
          Метанол в Русия
          Метанол в Русия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Масово натравяне с метанол в Русия. Броят на фаталните отравяния от заместители на метилов алкохол в Ленинградска област се е увеличил до 41 души, съобщава ТАСС, като се позовава на информация от правоохранителните органи.

          - Реклама -

          „В момента са потвърдени 41 фатални случая на отравяне с метанол. Освен съобщените по-рано 38 смъртни случая е потвърдена смъртта на още трима жители на региона“, заяви източникът на агенцията.

          Масово натравяне с метанол в Русия. Броят на фаталните отравяния от заместители на метилов алкохол в Ленинградска област се е увеличил до 41 души, съобщава ТАСС, като се позовава на информация от правоохранителните органи.

          - Реклама -

          „В момента са потвърдени 41 фатални случая на отравяне с метанол. Освен съобщените по-рано 38 смъртни случая е потвърдена смъртта на още трима жители на региона“, заяви източникът на агенцията.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          След инцидента пред синегогата в Манчестър – полицията може да е простреляла един от убитите

          Новинарски Екип -
          Британската полиция съобщи, че един от двамата мъже, загинали при нападението пред синагогата в Манчестър, вероятно е бил застрелян от полицаи.
          Общество

          Исторически избор в Англиканската църква след 1400 години жена ще бъде на чело

          Новинарски Екип -
          Великобритания назначи Сара Мълали за нов архиепископ на Кентърбъри – първата жена, която застава начело на Църквата на Англия в цялата ѝ 1400-годишна история
          Политика

          Кандидатът за главен прокурор Методи Лалов предупреди съдия

          Новинарски Екип -
          Европейският парламент ще гласува следващата седмица вот на недоверие срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

          41 КОМЕНТАРА

          4. сигурно е внос от Украйна от там всичко е менте соковете и консервите им са пълни с химикали

            • Dimas Wolf Те от Украйна внасят само няколко стоки: деца, тоалетни чинии и покъщнина – при това заплащането се изразява основно в убийства на цивилни!

            • Robert Dimitrov Тъкмо да развият и вземат, че умрат! Като стария виц за магарето, дето стопанина го научил да не яде, ама то умряло.

          10. Какво значи заместители на метилов алкохол? Искате да кажете че като няма метанол, пият заместители? Вижте си заглавието де!!!

            • Liubomir Ivanov поредната антируска партенка, от която ясно се разбира от какви малоумници се пише.

          13. Масово натравяне с метадон в Сащ и Европа .Над 4000 пострадали джендъра използвали една и съща кожена инжекция

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions