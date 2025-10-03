Масово натравяне с метанол в Русия, 41 души загинаха в Ленинградска област

Масово натравяне с метанол в Русия. Броят на фаталните отравяния от заместители на метилов алкохол в Ленинградска област се е увеличил до 41 души, съобщава ТАСС, като се позовава на информация от правоохранителните органи.

- Реклама -

„В момента са потвърдени 41 фатални случая на отравяне с метанол. Освен съобщените по-рано 38 смъртни случая е потвърдена смъртта на още трима жители на региона“, заяви източникът на агенцията.