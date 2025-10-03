Масово натравяне с метанол в Русия, 41 души загинаха в Ленинградска област

Масово натравяне с метанол в Русия. Броят на фаталните отравяния от заместители на метилов алкохол в Ленинградска област се е увеличил до 41 души, съобщава ТАСС, като се позовава на информация от правоохранителните органи.
„В момента са потвърдени 41 фатални случая на отравяне с метанол. Освен съобщените по-рано 38 смъртни случая е потвърдена смъртта на още трима жители на региона“, заяви източникът на агенцията.
Старо,много старо ,инфо от перехода в Русия от 90-те години
Сега ще им направят паметник на тези „освободители“.
Откачихте вече тотално!
сигурно е внос от Украйна от там всичко е менте соковете и консервите им са пълни с химикали
Dimas Wolf Те от Украйна внасят само няколко стоки: деца, тоалетни чинии и покъщнина – при това заплащането се изразява основно в убийства на цивилни!
Тъпи алкохолици
Hristo Ivanov Щото ми не сме!😏
Еееееее, жалко … А, можеше да умрат на фронта …
Пияници 😡
Кажи в България колко умряха
Maria Georgieva сега ни информират за руската кочина .. Темата не е България
Vanesa Stoyanova Ivanova Българската кочина по-малка ли е.Темата е България и наводненията
Vanesa Stoyanova Ivanova Първо пишете грамотно, и второ“кочината“ е в главата ви!😏
Vanesa Stoyanova Ivanova Нека първо да оправим нашата кочина и тогава да гледаме и коментираме другите
Maria Georgieva Българската кочина е по модел на руската .. това ни е проблема
Как не развиха толерантност руснаците към метанола, след толкова десетилетия опити?
Robert Dimitrov Тъкмо да развият и вземат, че умрат! Като стария виц за магарето, дето стопанина го научил да не яде, ама то умряло.
Какво значи заместители на метилов алкохол? Искате да кажете че като няма метанол, пият заместители? Вижте си заглавието де!!!
Liubomir Ivanov поредната антируска партенка, от която ясно се разбира от какви малоумници се пише.
Каква Ленинградска област, Петербург от Ленин ли е построен?…
Nikolina Byalova , това е официалното наименование в РФ.
Nikolina Byalova Името на града смениха, но не и името на областта. Така, че коректно е написано.
Традиционни ценности!
Масово натравяне с метадон в Сащ и Европа .Над 4000 пострадали джендъра използвали една и съща кожена инжекция
Димо Валентинов Димов Сащ се борят но Русия не.
Georgieva Ivelina я, пак…🤣
Димитрия Руйнекова И да се смееш има интернет хората виждат лъжите ти.
Georgieva Ivelina много знаеш ти , кой какво прави !!
Veselin Stoev Много добре знам, защото се интересувам не спам, като вас.
Georgieva Ivelina какво да ти каже човек 🤣
Димитрия Руйнекова Какво да кажеш ,защо ли имаше интернет и хората научават истината без вашите лъжи !
Димитрия Руйнекова това сте вие русофили нахални като конски мухи
Димо Валентинов Димов разбираш ги кожените имжекции ти 🤣. Ще завидят джендърите, леко!
Димо Валентинов Димов Отново лъжа на копейките .. Тези от САЩ също са руснаци
Димо Валентинов Димов Сега ще им ги мерим ли? Постът не е за Европа, нито за САЩ! Говори се не за джендъри, а за граждани на руzzия!
Тази публикация се появява вече 20 г.
Иво Тодоров да ама за ежедневното фентанилово натравяне и дума няма да чуеш.
Браво на тях, да са живи и здрави 🌻🇺🇦🌻
Татяна Пракова много остроумно👏👏👏
Татяна Пракова е ти …вярваш ли ?!
Татяна Пракова Простотия!