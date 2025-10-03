Милена Славова – искрена както винаги! Истината за Путин, Тръмп и България след 1989 г.

Милена Славова – символ на едно цяло поколение и отново в центъра на вниманието. Само дни преди своя голям концерт в Зала 1 на НДК тя ще бъде специален гост в предаването „Вечните песни на България“ по Евроком.
- Реклама -
Редом до Исус Ангелов, Милена ще говори без задръжки – за новата действителност, за истината за Путин и Тръмп, за паметниците, които рушим, и за Българията, която е искала да види след 1989 година.
Неподправена, директна и вярна на стила си – Милена Славова остава гласът на едно поколение, което мечтаеше за промяна.
Не пропускайте: 5 октомври, 20:00 ч., по Евроком – „Вечните песни на България“ с Владислав Славов.
Милена Славова – символ на едно цяло поколение и отново в центъра на вниманието. Само дни преди своя голям концерт в Зала 1 на НДК тя ще бъде специален гост в предаването „Вечните песни на България“ по Евроком.
- Реклама -
Редом до Исус Ангелов, Милена ще говори без задръжки – за новата действителност, за истината за Путин и Тръмп, за паметниците, които рушим, и за Българията, която е искала да види след 1989 година.
Неподправена, директна и вярна на стила си – Милена Славова остава гласът на едно поколение, което мечтаеше за промяна.
Не пропускайте: 5 октомври, 20:00 ч., по Евроком – „Вечните песни на България“ с Владислав Славов.
А вие от групата а тиквопитеците за много умни ли ое се мислите? Ако тя е деградирала, вие сте шизофреници.
До Анонимния! Кажи си името! Няма да го сториш,защото в теб се е загнездил трупен червей! Кажи си го! И червея в теб ще избяга!
с изпадането си в групата на путинопитеците, госпоица Славова показа до каква степен е деградирал моралният и компас