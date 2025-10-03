Милена Славова – искрена както винаги! Истината за Путин, Тръмп и България след 1989 г.

Милена Славова – символ на едно цяло поколение и отново в центъра на вниманието. Само дни преди своя голям концерт в Зала 1 на НДК тя ще бъде специален гост в предаването „Вечните песни на България“ по Евроком.

Редом до Исус Ангелов, Милена ще говори без задръжки – за новата действителност, за истината за Путин и Тръмп, за паметниците, които рушим, и за Българията, която е искала да види след 1989 година.

Неподправена, директна и вярна на стила си – Милена Славова остава гласът на едно поколение, което мечтаеше за промяна.

Не пропускайте: 5 октомври, 20:00 ч., по Евроком – „Вечните песни на България“ с Владислав Славов.