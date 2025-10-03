НА ЖИВО
          Милена Славова – искрена както винаги! Истината за Путин, Тръмп и България след 1989 г.

          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Милена Славова – символ на едно цяло поколение и отново в центъра на вниманието. Само дни преди своя голям концерт в Зала 1 на НДК тя ще бъде специален гост в предаването „Вечните песни на България“ по Евроком.

          Редом до Исус Ангелов, Милена ще говори без задръжки – за новата действителност, за истината за Путин и Тръмп, за паметниците, които рушим, и за Българията, която е искала да види след 1989 година.

          Неподправена, директна и вярна на стила си – Милена Славова остава гласът на едно поколение, което мечтаеше за промяна.

          Не пропускайте: 5 октомври, 20:00 ч., по Евроком – „Вечните песни на България“ с Владислав Славов.

          1. А вие от групата а тиквопитеците за много умни ли ое се мислите? Ако тя е деградирала, вие сте шизофреници.

          2. До Анонимния! Кажи си името! Няма да го сториш,защото в теб се е загнездил трупен червей! Кажи си го! И червея в теб ще избяга!

          3. с изпадането си в групата на путинопитеците, госпоица Славова показа до каква степен е деградирал моралният и компас

