НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 04.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Минчо Спасов с подробности за златото на Явор и Илия Златанови

          3
          107
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          В днешния епизод на предаването „ЕвроДикоф“ политикът от НДСВ Минчо Спасов коментира новостите по делото, свързано с 35-те килограма, иззето от прокуратурата злато на семейството Златанови.

          „Разбра се нещо, което прокуратурата, в лицето на прокурор Ивайло Петров, който е водещият прокурор по делото, се опита да скрие в обвинителния акт, а именно, че съучастник на Любена Петрова при изнасянето на златото е бил самият брат на вътрешния министър тогава, Мариян Маринов, по прякор Мъри, който е бил дясната ръка, или момче за всичко на Петьо Петров – Еврото и на Любена Петрова“,

          каза Минчо Спасов в предаването „ЕвроДикоф„.
          - Реклама -

          Той допълни, че тогава Мъри е бил действащ полицай, както и че прокурорът описва като неустановено лицето, което е взело златото, и съответно прокурорът си е затворил очите за този важен факт. Това става ясно след дадените показания на една от разпитаните адвокатки – адвокат Бистрева, която го посочва като водач на автомобила, изнесъл златото.

          СГП поиска условна присъда за прокурора, разследвал Пепи Еврото СГП поиска условна присъда за прокурора, разследвал Пепи Еврото

          „Адвокат Бистрева е присъствала като „пълномощник“ на Илия Златанов в самия процес на прибиране на златото заедно с адвокат Мончовска“,

          добави Спасов.

          Оказва се, че и двете са били бивши служителки на националното следствие, откъдето Пепи Еврото ги е привлякъл към себе си.

          На въпроса какво ново се е разбрало по темата Минчо Спасов коментира, че са разпитали адвокат Мончовска, в ролята й на главно действащо лице, която казала, че е изготвила молба за връщане на златото въз основа на протоколи за изземването му, намерени от нея случайно на бюрото й след връщане от отпуска. Тя заявила, че не знае откъде са се появили те. Същевременно прокурорът по делото Пейчинов е работил по криминално придобитите документи, чиято поява се предполага, че се свързва с името на Пепи Еврото.

          Бившата съпруга на Пепи Еврото: Знае, че го издирват, не е в Гърция Бившата съпруга на Пепи Еврото: Знае, че го издирват, не е в Гърция

          „Пълен хаос, организиран и работещ хаос, работещ в полза на това 34 кг злато да бъдат иззети от законния си собственик и да бъдат предадени на бивш шеф на следствието и по данни от делото 6 кг от това злато се е върнало обратно в прокуратурата“,

          коментира Минчо Спасов.

          Според протокола 5 кг били за „Иван“ и 1 кг за „Митко“, като се предполага, че става дума за Митко Франтишек и Иван Гешев по показания на Любена Петрова, дадени от нея, след като обвинението към нея е било оттеглено.

          В днешния епизод на предаването „ЕвроДикоф“ политикът от НДСВ Минчо Спасов коментира новостите по делото, свързано с 35-те килограма, иззето от прокуратурата злато на семейството Златанови.

          „Разбра се нещо, което прокуратурата, в лицето на прокурор Ивайло Петров, който е водещият прокурор по делото, се опита да скрие в обвинителния акт, а именно, че съучастник на Любена Петрова при изнасянето на златото е бил самият брат на вътрешния министър тогава, Мариян Маринов, по прякор Мъри, който е бил дясната ръка, или момче за всичко на Петьо Петров – Еврото и на Любена Петрова“,

          каза Минчо Спасов в предаването „ЕвроДикоф„.
          - Реклама -

          Той допълни, че тогава Мъри е бил действащ полицай, както и че прокурорът описва като неустановено лицето, което е взело златото, и съответно прокурорът си е затворил очите за този важен факт. Това става ясно след дадените показания на една от разпитаните адвокатки – адвокат Бистрева, която го посочва като водач на автомобила, изнесъл златото.

          СГП поиска условна присъда за прокурора, разследвал Пепи Еврото СГП поиска условна присъда за прокурора, разследвал Пепи Еврото

          „Адвокат Бистрева е присъствала като „пълномощник“ на Илия Златанов в самия процес на прибиране на златото заедно с адвокат Мончовска“,

          добави Спасов.

          Оказва се, че и двете са били бивши служителки на националното следствие, откъдето Пепи Еврото ги е привлякъл към себе си.

          На въпроса какво ново се е разбрало по темата Минчо Спасов коментира, че са разпитали адвокат Мончовска, в ролята й на главно действащо лице, която казала, че е изготвила молба за връщане на златото въз основа на протоколи за изземването му, намерени от нея случайно на бюрото й след връщане от отпуска. Тя заявила, че не знае откъде са се появили те. Същевременно прокурорът по делото Пейчинов е работил по криминално придобитите документи, чиято поява се предполага, че се свързва с името на Пепи Еврото.

          Бившата съпруга на Пепи Еврото: Знае, че го издирват, не е в Гърция Бившата съпруга на Пепи Еврото: Знае, че го издирват, не е в Гърция

          „Пълен хаос, организиран и работещ хаос, работещ в полза на това 34 кг злато да бъдат иззети от законния си собственик и да бъдат предадени на бивш шеф на следствието и по данни от делото 6 кг от това злато се е върнало обратно в прокуратурата“,

          коментира Минчо Спасов.

          Според протокола 5 кг били за „Иван“ и 1 кг за „Митко“, като се предполага, че става дума за Митко Франтишек и Иван Гешев по показания на Любена Петрова, дадени от нея, след като обвинението към нея е било оттеглено.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Община Етрополе обяви частично бедствено положение

          Владимир Висоцки -
          Кметът на Етрополе инж. Владимир Александров издаде заповед за обявяване на частично бедствено положение в общината. Въвежда се и временно ограничение на движението на...
          Правосъдие

          Прокуратурата разпита отново бившия зам.-кмет на Варна Диан Иванов

          Владимир Висоцки -
          Бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов е разпитан повторно от прокуратурата. Това стана ясно в Софийския градски съд по делото за мерките за неотклонение...
          Политика

          Bird.bg разкри: Началник на кабинета на вицепремиер получава 7 000 лева заплата, без да работи!

          Никола Павлов -
          "Не журналистиката, а реалността във властта е жълта". Така Атанас Чобанов от Bird.bg коментира в предаването "ЕвроДикоФ" разкритията си, че Поля Филипова - началник...

          3 КОМЕНТАРА

          1. Тоя терорист пак се показва,щеше да,избие пълен влак в метрото,когато спря тока,този мошеник.

            • Желязка Георгиева Гербавите бабички,много ги разбират тия работи .Също ,като тиквата са компетентни.🤣

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions