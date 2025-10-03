Минчо Спасов с подробности за златото на Явор и Илия Златанови

В днешния епизод на предаването „ЕвроДикоф“ политикът от НДСВ Минчо Спасов коментира новостите по делото, свързано с 35-те килограма, иззето от прокуратурата злато на семейството Златанови.

„Разбра се нещо, което прокуратурата, в лицето на прокурор Ивайло Петров, който е водещият прокурор по делото, се опита да скрие в обвинителния акт, а именно, че съучастник на Любена Петрова при изнасянето на златото е бил самият брат на вътрешния министър тогава, Мариян Маринов, по прякор Мъри, който е бил дясната ръка, или момче за всичко на Петьо Петров – Еврото и на Любена Петрова", каза Минчо Спасов в предаването „ЕвроДикоф„.

Той допълни, че тогава Мъри е бил действащ полицай, както и че прокурорът описва като неустановено лицето, което е взело златото, и съответно прокурорът си е затворил очите за този важен факт. Това става ясно след дадените показания на една от разпитаните адвокатки – адвокат Бистрева, която го посочва като водач на автомобила, изнесъл златото.

„Адвокат Бистрева е присъствала като „пълномощник“ на Илия Златанов в самия процес на прибиране на златото заедно с адвокат Мончовска“, добави Спасов.

Оказва се, че и двете са били бивши служителки на националното следствие, откъдето Пепи Еврото ги е привлякъл към себе си.

На въпроса какво ново се е разбрало по темата Минчо Спасов коментира, че са разпитали адвокат Мончовска, в ролята й на главно действащо лице, която казала, че е изготвила молба за връщане на златото въз основа на протоколи за изземването му, намерени от нея случайно на бюрото й след връщане от отпуска. Тя заявила, че не знае откъде са се появили те. Същевременно прокурорът по делото Пейчинов е работил по криминално придобитите документи, чиято поява се предполага, че се свързва с името на Пепи Еврото.

„Пълен хаос, организиран и работещ хаос, работещ в полза на това 34 кг злато да бъдат иззети от законния си собственик и да бъдат предадени на бивш шеф на следствието и по данни от делото 6 кг от това злато се е върнало обратно в прокуратурата“, коментира Минчо Спасов.

Според протокола 5 кг били за „Иван“ и 1 кг за „Митко“, като се предполага, че става дума за Митко Франтишек и Иван Гешев по показания на Любена Петрова, дадени от нея, след като обвинението към нея е било оттеглено.