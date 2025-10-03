Минчо Спасов с подробности за златото на Явор и Илия Златанови

В днешния епизод на предаването „ЕвроДикоф“ политикът от НДСВ Минчо Спасов коментира новостите по делото, свързано с 35-те килограма, иззето от прокуратурата злато на семейството Златанови.
Той допълни, че тогава Мъри е бил действащ полицай, както и че прокурорът описва като неустановено лицето, което е взело златото, и съответно прокурорът си е затворил очите за този важен факт. Това става ясно след дадените показания на една от разпитаните адвокатки – адвокат Бистрева, която го посочва като водач на автомобила, изнесъл златото.
Оказва се, че и двете са били бивши служителки на националното следствие, откъдето Пепи Еврото ги е привлякъл към себе си.
На въпроса какво ново се е разбрало по темата Минчо Спасов коментира, че са разпитали адвокат Мончовска, в ролята й на главно действащо лице, която казала, че е изготвила молба за връщане на златото въз основа на протоколи за изземването му, намерени от нея случайно на бюрото й след връщане от отпуска. Тя заявила, че не знае откъде са се появили те. Същевременно прокурорът по делото Пейчинов е работил по криминално придобитите документи, чиято поява се предполага, че се свързва с името на Пепи Еврото.
Според протокола 5 кг били за „Иван“ и 1 кг за „Митко“, като се предполага, че става дума за Митко Франтишек и Иван Гешев по показания на Любена Петрова, дадени от нея, след като обвинението към нея е било оттеглено.
Тоя терорист пак се показва,щеше да,избие пълен влак в метрото,когато спря тока,този мошеник.
Желязка Георгиева Гербавите бабички,много ги разбират тия работи .Също ,като тиквата са компетентни.🤣
