      петък, 03.10.25
          Млади лекари отново излизат на протест

          Снимка: БГНЕС
          Млади лекари ще излязат на нов протест пред Министерството на здравеопазването в началото на следващата седмица. Половин година след първата си демонстрация, от инициативата „Бъдеще в България“ заявяват, че исканията им за достойни възнаграждения и условия на труд остават без реални решения.

          Според общопрактикуващия лекар д-р Даниел Кипров, още през юли медиците са получили уверения от здравния министър Атанас Зафиров за законодателни промени, но до момента обещанията са останали само на думи. Работната група, която трябваше да предложи конкретни мерки, не е представила резултати, а дори е удължила срока на дейността си. По думите му целта е промени да не се приемат преди гласуването на бюджета, за да може след това да се оправдае липсата на средства.

          Младите лекари настояват за:

          • заплащане в размер на 150% от средната работна заплата за страната;
          • по-прозрачна и справедлива система за зачисляване на специализанти;
          • подкрепа за квалификации и европейски дипломи;
          • по-добри условия за професионално развитие в България, за да се спре изтичането на кадри.

          Протестиращите подчертават, че исканията им не са само финансови, а целят истински реформи, които да задържат младите лекари у нас. Според тях диалог със здравните власти почти няма – обществените обсъждания по наредбата за специализациите са били формални, а много колеги дори не са успели да се регистрират, за да дадат мнение.

          От Министерството на здравеопазването заявиха, че нямат компетентност да определят минимални възнаграждения, тъй като това е въпрос на законодателни промени. Ведомството обаче подкрепя исканията за достойни заплати и обещава да участва активно в изготвянето на законопроект.

          Д-р Кипров определи тази позиция като „прехвърляне на топката“, припомняйки, че досега възнагражденията на специализантите са били уредени с наредба на министерството. По думите му сега не само не се предвижда подобрение, а дори се обсъжда отпадане на досегашния минимум – равен на минималната работна заплата.

