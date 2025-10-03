НА ЖИВО
          Мост край Царево е затворен – прелели води разрушиха съоръжение по пътя за Малко Търново

          мост
          мост
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Участък от второкласния път II-99 между селата Изгрев и Българи в община Царево е затворен за движение на всички автомобили. Причината е нарушена цялост на моста над река Изгревска при 59-ия километър, съобщиха от АПИ.

          Съоръжението е повредено от проливните дъждове през последното денонощие, които предизвикаха наводнения и нанесоха сериозни щети на инфраструктурата в района. За да се гарантира безопасността на пътуващите, преминаването в отсечката Царево – Малко Търново е ограничено. Трафикът се пренасочва по общинските пътища през Царево – Бродилово и оттам обратно към пътя за Малко Търново, както и по третокласния път III-907 Босна – Визица. Движението се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

          Мостът при 59-ия километър е в експлоатация от 1960 г. и беше частично ремонтиран през 2023 г. след наводненията преди две години.

          Екипи на Областното пътно управление – Бургас извършват оглед на съоръжението и инфраструктурата в региона, за да преценят състоянието им и да определят последващите действия за възстановяване.

          За актуална информация за пътната обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа гражданите и транспортните фирми могат да следят сайта на АПИ – www.api.bg, както и денонощния телефон 0700 130 20.

          5 КОМЕНТАРА

          1. НАТО да се задейства веднага. Мостове инфраструктура да се възстанови до вечерта. Нали сме стратегическа подлога и от там трябва да минават тежки гаубици,танкове и прочие когато дойде Путин. Хайде темерути алчни. Работа,работа и работа би казал конекрадеца и джамбазин Бойко Темерутски.

          4. Фактуриран 30см асфалт …положени 15см;Фактуриран 50 см чакъл ситен …сложен 12 см; Фактуриран 60 см едър чакъл… положен 18 см..

