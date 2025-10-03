Мост край Царево е затворен – прелели води разрушиха съоръжение по пътя за Малко Търново

Участък от второкласния път II-99 между селата Изгрев и Българи в община Царево е затворен за движение на всички автомобили. Причината е нарушена цялост на моста над река Изгревска при 59-ия километър, съобщиха от АПИ.

- Реклама -

Съоръжението е повредено от проливните дъждове през последното денонощие, които предизвикаха наводнения и нанесоха сериозни щети на инфраструктурата в района. За да се гарантира безопасността на пътуващите, преминаването в отсечката Царево – Малко Търново е ограничено. Трафикът се пренасочва по общинските пътища през Царево – Бродилово и оттам обратно към пътя за Малко Търново, както и по третокласния път III-907 Босна – Визица. Движението се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

Мостът при 59-ия километър е в експлоатация от 1960 г. и беше частично ремонтиран през 2023 г. след наводненията преди две години.

Екипи на Областното пътно управление – Бургас извършват оглед на съоръжението и инфраструктурата в региона, за да преценят състоянието им и да определят последващите действия за възстановяване.

За актуална информация за пътната обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа гражданите и транспортните фирми могат да следят сайта на АПИ – www.api.bg, както и денонощния телефон 0700 130 20.