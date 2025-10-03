МВР с извънреден бюлетин за пътищата

Временна организация на движението се въвежда на автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“ заради усложнените метеорологични условия, съобщиха от МВР.

На „Тракия“ – от изхода на София до пътен възел „Оризово“ – движението на камиони над 12 тона, включително с ремаркета и полуремаркета, е ограничено и в двете посоки. Мярката цели да предотврати катастрофи и образуването на дълги опашки при засиления петъчен трафик.

На „Хемус“ временно е спряно движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона и на леките коли, пътуващи към София. Превозните средства изчакват на място до приключване на снегопочистването.

Заради паднали дървета е спряно движението и по третокласния път Лакатник – Долна Бела Речка в областите Монтана и Софийска.

Ограничения има и през прохода „Петрохан“, където преминаването е спряно за всички превозни средства. Трафикът се пренасочва по път I-1 София – Видин.

От Пътна полиция призовават водачите да тръгват на път само с подходящо оборудване, да се движат със съобразена скорост и да избягват рискови изпреварвания. Екипи на място подпомагат движението и работят за избягване на критични ситуации.