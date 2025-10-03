НА ЖИВО
          НИМХ предупреди за риск от поройни наводнения във Видин и Монтана

          Царево, наводнение
          Царево, наводнение
          Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение за опасност от поройни наводнения. Очаква се значително повишаване на нивото на реките в областите Видин и Монтана, съобщиха от институцията.

          В област Видин обстановката вече се наблюдава, като при необходимост ще бъдат предприети мерки за сигурност и защита на населението, информира областната управа.

          Предупреждението на НИМХ е за река Дунав – в участъка между устията на реките Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля и Лом, на територията на общините Ново село, Димово, Видин и Лом. Повишение се очаква и в река Тимок при Брегово, както и в реките Тополовец, Делейнска, Рабровска, Полянска и Видбол.

          Областният управител на Видин Ани Арутюнян разпореди на кметовете на общини да въведат организация за денонощно наблюдение от оперативните дежурни. Освен това се изисква активно следене на прогнозите на НИМХ и своевременно информиране на гражданите чрез медиите, институционалните сайтове и системата BG-ALERT.

          „Най-важното е хората да бъдат информирани и да се спазват указанията на институциите. Призовавам за толерантно и отговорно поведение на пътя, съобразено с актуалните метеорологични условия,“ апелира Ани Арутюнян.

