      събота, 04.10.25
          Начало Спорт Тенис

          Новак Джокович започна ударно в Шанхай

          В следващия си мач сърбинът ще се изправи срещу Яник Ханфман, който елиминира Франсис Тиафо (САЩ) с 6:7(9), 6:2, 6:1

          Снимка: БГНЕС
          Новак Джокович стартира с победа на турнира от сериите „Мастърс“ 1000 в Шанхай. Сърбинът се наложи над Марин Чилич (Хърватия) със 7:6(2), 6:4 и си осигури място в третия кръг на надпреварата.

          В следващия си мач Джокович ще се изправи срещу германеца Яник Ханфман, който елиминира Франсис Тиафо (САЩ) с 6:7(9), 6:2, 6:1.

          Единственият двубой на сърбина със 159-ия в света датира от миналата година, когато нямаше проблеми за успех с 2:0 сета. 

          В събота предстои старта на победителя от турнира в Пекин – Яник Синер. Шампионът от Токио – Карлос Алкарас, обави, че че няма да играе в Шанхай, тъй като има леки здравословни проблеми и се нуждае от почивка. 

