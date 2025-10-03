НА ЖИВО
          Нови обвинения срещу кмета на Минерални бани

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Прокуратурата повдига нови обвинения срещу кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер, чието отстраняване от длъжност вече е поискано от държавното обвинение. Това съобщи прокурорът от Софийска градска прокуратура Ангел Кънев.

          Искането за временно отстраняване е свързано с разследване, по което Искендер вече има повдигнати обвинения.

          „Те са за престъпна дейност с имуществени разпореждания по отношение на десетки декари недвижими имоти за близо един милион лева. Новите обвинения, за които има събрани доказателства, са за разпореждане с общински парични средства по неправомерен ред за плащане на търговско дружество“, уточни прокурор Кънев. По думите му обвиненията се изясняват и прецизират.

          Делото за исканото отстраняване от длъжност днес беше отложено за втори път и насрочено за друга дата. Причината е невъзможността кметът да се яви лично в съдебната зала заради влошено здравословно състояние. На 28 септември той е приет в болница и все още се лекува там. Това беше съобщено от неговия адвокат Димитър Димитров и потвърдено от прокуратурата след проверка в МБАЛ – Хасково.

          Мюмюн Искендер е и с мярка за неотклонение „парична гаранция“ по друго производство, по което е обвиняем за участие в организирана престъпна група за злоупотреби с европейски средства.

