Нови обвинения срещу кмета на Минерални бани

Прокуратурата повдига нови обвинения срещу кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер, чието отстраняване от длъжност вече е поискано от държавното обвинение. Това съобщи прокурорът от Софийска градска прокуратура Ангел Кънев.

- Реклама -

Искането за временно отстраняване е свързано с разследване, по което Искендер вече има повдигнати обвинения.

„Те са за престъпна дейност с имуществени разпореждания по отношение на десетки декари недвижими имоти за близо един милион лева. Новите обвинения, за които има събрани доказателства, са за разпореждане с общински парични средства по неправомерен ред за плащане на търговско дружество“, уточни прокурор Кънев. По думите му обвиненията се изясняват и прецизират.

Делото за исканото отстраняване от длъжност днес беше отложено за втори път и насрочено за друга дата. Причината е невъзможността кметът да се яви лично в съдебната зала заради влошено здравословно състояние. На 28 септември той е приет в болница и все още се лекува там. Това беше съобщено от неговия адвокат Димитър Димитров и потвърдено от прокуратурата след проверка в МБАЛ – Хасково.

Мюмюн Искендер е и с мярка за неотклонение „парична гаранция“ по друго производство, по което е обвиняем за участие в организирана престъпна група за злоупотреби с европейски средства.