ОБРАТ! Изслушването на „Топлофикация“ в СОС ще е закрито

Столичният общински съвет (СОС) реши днешното заседание, посветено на състоянието на „Топлофикация София“, да бъде при закрити врати. Предложението бе прието с 32 гласа „за“, двама „против“ и един „въздържал се“.

Причината е, че ще бъдат представени документи, съдържащи търговска тайна. Единствената точка в дневния ред е изслушване на изпълнителния директор на дружеството Петър Петров и председателя на УС Милена Ценова. Те ще представят информация относно удължаването на договора с „Булгаргаз“ и готовността за отоплителния сезон.

Преди решението за закрито заседание Петров изнесе данни за масивен ремонт в „Дружба 2“, където мрежата е почти 40-годишна. Миналата година е имало 930 сигнала за влошено топлоподаване и над 112 прекъсвания, докато само за тази година случаите вече са 66.

„В началото отчетохме 150 тона загуби по мрежата, през септември те достигнаха 250, а вчера – 280 тона. Това са загуби, които очакваме да спестим след ремонта“, посочи Петров.

Той увери, че ремонтът вече е в ход, някои обекти ще бъдат завършени предсрочно, а проектът ще подобри топлоподаването и в квартали като „Малинова долина“, „Лозенец“ и „Младост 4“.

Общински съветници от различни групи зададоха въпроси за финансирането, организацията и причините за спешния ремонт. Петров поясни, че разходите ще бъдат покрити изцяло от дружеството и че забавянето се дължи на обществената поръчка и метеорологичните условия, а не на липса на планиране.