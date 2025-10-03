Община Етрополе обяви частично бедствено положение

Кметът на Етрополе инж. Владимир Александров издаде заповед за обявяване на частично бедствено положение в общината. Въвежда се и временно ограничение на движението на МПС в района на засегнатите критични участъци.
- Реклама -
Сред основанията за обявяването на бедствено положение, посочени в заповедта на кмета, са интензивен валеж, голямо количество паднала дървесна маса по пътищата и коритата на реките, както и липса на електрозахранване.
Частично бедствено положение на територията на Община Етрополе се обявява в следните райони:
– главни пътни артерии – бул. „Малки Искър“, бул. „Руски“, бул. „Партизански“;
– вилна зона „Язовира“,
– централна градска част;
– на територията на СУ „Христо Ясенов“, ОУ „Христо Ботев“, ПГ „Тодор Пеев“, ОУ „Христо Ботев“ с. Лопян;
– пътни артерии по населените места на територията на община Етрополе – с. Лъга, с. Малки Искър, с. Лопян, с. Брусен, с. Бойковец, с. Рибарица, с. Ямна, с. Горунака;
– поречията на реките „Малки Искър“, „Гноеница“, „Стара река“ и „Суха река“.
Във връзка с обявяването на частичното бедствено положение в община Етрополе, се отменят и всички планувани концерти и събития.
Кметът на Етрополе инж. Владимир Александров издаде заповед за обявяване на частично бедствено положение в общината. Въвежда се и временно ограничение на движението на МПС в района на засегнатите критични участъци.
- Реклама -
Сред основанията за обявяването на бедствено положение, посочени в заповедта на кмета, са интензивен валеж, голямо количество паднала дървесна маса по пътищата и коритата на реките, както и липса на електрозахранване.
Частично бедствено положение на територията на Община Етрополе се обявява в следните райони:
– главни пътни артерии – бул. „Малки Искър“, бул. „Руски“, бул. „Партизански“;
– вилна зона „Язовира“,
– централна градска част;
– на територията на СУ „Христо Ясенов“, ОУ „Христо Ботев“, ПГ „Тодор Пеев“, ОУ „Христо Ботев“ с. Лопян;
– пътни артерии по населените места на територията на община Етрополе – с. Лъга, с. Малки Искър, с. Лопян, с. Брусен, с. Бойковец, с. Рибарица, с. Ямна, с. Горунака;
– поречията на реките „Малки Искър“, „Гноеница“, „Стара река“ и „Суха река“.
Във връзка с обявяването на частичното бедствено положение в община Етрополе, се отменят и всички планувани концерти и събития.